Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Maialen Chourraut durante su participación en Tacen. BASQUE TEAM

Lasarte-Oria

Maialen Chourraut participa desde este jueves en la Copa del Mundo de Piragüismo en Eslalon de la ICF en Alemania

Este pasado fin de semana estuvo a punto de lograr medalla en la prueba disputada en Tacen

El Diario Vasco

Lasarte-Oria.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:08

Los mejores piragüistas de eslalon de Europa compiten desde hoy y hasta el domingo, del 4 al 7 de septiembre, en el histórico Eiskanal de Augsburgo en la final de la temporada de la Copa del Mundo de Piragüismo en Eslalon de la ICF. Entre los deportistas participantes estará la piragüista lasarteoriatarra Maialen Chourraut.

Precisamente la palista compitió este pasado fin de semana en la final de kayak cross de la Copa del Mundo de piragüismo eslalon que se disputó en Tacen (Eslovenia). Rozó la medalla en la final, pero un error en el trazado la dejó fuera del pódium. Chourraut se saltó una puerta en la bajada decisiva y terminó por detrás de la británica Nikita Setchell, que fue tercera, de la japonesa Momoka Nagasu, que se proclamó segunda, y de la alemana Andrea Herzog, ganadora de la prueba.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  2. 2

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  3. 3 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  4. 4 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  5. 5

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  6. 6 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  7. 7 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  8. 8

    Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en la adjudicación del supercontrato
  9. 9 Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun
  10. 10 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Maialen Chourraut participa desde este jueves en la Copa del Mundo de Piragüismo en Eslalon de la ICF en Alemania

Maialen Chourraut participa desde este jueves en la Copa del Mundo de Piragüismo en Eslalon de la ICF en Alemania