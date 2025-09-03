Maialen Chourraut participa desde este jueves en la Copa del Mundo de Piragüismo en Eslalon de la ICF en Alemania

El Diario Vasco Lasarte-Oria. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:08 | Actualizado 20:35h. Comenta Compartir

Los mejores piragüistas de eslalon de Europa compiten desde hoy y hasta el domingo, del 4 al 7 de septiembre, en el histórico Eiskanal de Augsburgo en la final de la temporada de la Copa del Mundo de Piragüismo en Eslalon de la ICF. Entre los deportistas participantes estará la piragüista lasarteoriatarra Maialen Chourraut.

Precisamente la palista compitió este pasado fin de semana en la final de kayak cross de la Copa del Mundo de piragüismo eslalon que se disputó en Tacen (Eslovenia). Rozó la medalla en la final, pero un error en el trazado la dejó fuera del pódium. Chourraut se saltó una puerta en la bajada decisiva y terminó por detrás de la británica Nikita Setchell, que fue tercera, de la japonesa Momoka Nagasu, que se proclamó segunda, y de la alemana Andrea Herzog, ganadora de la prueba.