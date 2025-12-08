LOOPA continúa con acciones para defender «un servicio de salud pública de calidad»

A las puertas del Hospital Donostia comparecieron recientemente miembros de la plataforma ciudadana LOOPA, ya que continúan preocupados por la situación de Lasarte-Oria, ... entre otras cosas, «porque han descubierto que el centro de salud no tiene director hoy por hoy».

Para la plataforma, «un ambulatorio que tiene que atender a casi 20.000 usuarios y que se encuentra en una situación estructural complicada, difícilmente podrá responder a las necesidades sanitarias de la población». Con el objetivo de hablar de esto y de otras muchas cuestiones, quieren reunirse de manera presencial con Maite Martínez de Albéniz, directora-gerente de la Organización Sanitaria Integrada OSI Donostialdea y para ello se concentraron frente al Hospital Donostia. «Le queremos trasladar nuestra preocupación por lo que estamos viviendo y le pediremos información sobre las medidas a tomar para solucionarlo», aseguraron desde la plataforma.

«Dice el refrán que 'en casa del pobre la alegría dura poco' y es lo que opinamos sobre la calidad de la atención que recibimos los vecinos de Lasarte-Oria en el Centro de Salud del municipio. Pasado el verano, estábamos contentos, al menos, en cuanto al grado de cumplimiento de los cupos médicos, porque la situación ha mejorado 'notablemente', aunque no se hayan cubierto todas las plazas. Pero recientemente nos hemos enterado que el Ambulatorio no tiene director, lo que es preocupante». Es por todo ello que, reiterando su compromiso con la defensa de una Salud Pública de calidad, LOOPA continuará con sus acciones y movilizaciones.