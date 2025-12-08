Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Miembros de LOOPA a las puertas del Hospital Donostia.

Lasarte-Oria

LOOPA continúa con acciones para defender «un servicio de salud pública de calidad»

María Cortés

Lasarte-Oria

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:15

Comenta

A las puertas del Hospital Donostia comparecieron recientemente miembros de la plataforma ciudadana LOOPA, ya que continúan preocupados por la situación de Lasarte-Oria, ... entre otras cosas, «porque han descubierto que el centro de salud no tiene director hoy por hoy».

