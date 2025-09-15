Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La sede social y alrededores acogieron la programación de la Semana Cultural de la Casa de Extremadura. ISAAC FARRÉ

Lasarte-Oria

Gran ambiente y participación en la Semana Cultural de la Casa de Extremadura

Un año más, los lasarteoriatarras acudieron a la sede social y alrededores del barrio de Sasoeta para disfrutar de los actos organizados

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:13

Casi 700 kilómetros separan el municipio de Lasarte-Oria de Extremadura, pero lo cierto es que durante una semana, gracias a la casa extremeña ... Virgen de Guadalupe, socios y simpatizantes han podido sentir un poco más de cerca sus orígenes. Un año más, la sede social y la zona del barrio de Sasoeta han sido los puntos de encuentro de muchos lasarteoriatarras estos días. Los actos comenzaron a principios de la semana pasada, coincidiendo con la celebración del Día de Extremadura el 8 de septiembre. Aprovechó ese día señalado el presidente de la Casa de Extremadura, Ángel Barrera, para anunciar que éste sería su último año a cargo de la asociación, «vendrá gente más joven, con ideas frescas y otra forma de hacer las cosas».

