Gran ambiente y participación en la Semana Cultural de la Casa de Extremadura

Lasarte-OriaGran ambiente y participación en la Semana Cultural de la Casa de Extremadura
Un año más, los lasarteoriatarras acudieron a la sede social y alrededores del barrio de Sasoeta para disfrutar de los actos organizados
Lasarte-Oria
Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:13
Casi 700 kilómetros separan el municipio de Lasarte-Oria de Extremadura, pero lo cierto es que durante una semana, gracias a la casa extremeña ... Virgen de Guadalupe, socios y simpatizantes han podido sentir un poco más de cerca sus orígenes. Un año más, la sede social y la zona del barrio de Sasoeta han sido los puntos de encuentro de muchos lasarteoriatarras estos días. Los actos comenzaron a principios de la semana pasada, coincidiendo con la celebración del Día de Extremadura el 8 de septiembre. Aprovechó ese día señalado el presidente de la Casa de Extremadura, Ángel Barrera, para anunciar que éste sería su último año a cargo de la asociación, «vendrá gente más joven, con ideas frescas y otra forma de hacer las cosas».
Durante esas jornadas de inicio, sobre todos los más pequeños de casa pudieron disfrutar de juegos, manualidades y talleres de dulces, aunque también hubo espacio para los trajes y bailes regionales con la escenificación de la pieza 'Redoble' o una interesante charla en la que Jon Huizi, Sergio Ramírez, Ritxar Marcos, Xanti Trantxe y Xabi Carcedo contaron su experiencia en la carrera nocturna '4 lobos y 3.000 buitres' celebrada en la localidad extremeña de Serradilla. Otro de los actos más participativos fue el concurso de pintxos en el que Yon Mikel Rodríguez, Liza Rendón, Mikel Rodríguez y Aure Rey como miembros del jurado eligieron las elaboraciones de José Luis Martín y César Rufo, una tarta de queso y una tostada de jamón y queso provolone, como las ganadoras de este año.
El broche final a la Semana Cultural llegó con un intenso fin de semana lleno de actividades. El sábado no faltó la misa extremeña, así como la kalejira con gigantes y cabezudos y la comida popular. Hubo también campeonatos, karaoke, la actuación de l grupo navarro de coro y danza Brotes de Encinas y sesión de dj. En la jornada dominical, nuevamente fueron los niños los protagonistas con juegos tradicionales como el de la silla, la carrera de sacos o huevos. Los gigantes y cabezudos de Lozet también hicieron acto de presencia y hubo actuaciones de los grupos Duende, Azabache, Al Alba y Azahar. Una multitud de vecinos se acercaron a la zona del escenario para disfrutar del espectáculo.
Por la tarde, tras la comida en la que pudieron degustar un buen cocido extremeño, jugaron a bolos, entregaron los premios y arriaron la bandera hasta el año que viene.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.