Gran ambiente y participación en la Semana Cultural de la Casa de Extremadura

Casi 700 kilómetros separan el municipio de Lasarte-Oria de Extremadura, pero lo cierto es que durante una semana, gracias a la casa extremeña ... Virgen de Guadalupe, socios y simpatizantes han podido sentir un poco más de cerca sus orígenes. Un año más, la sede social y la zona del barrio de Sasoeta han sido los puntos de encuentro de muchos lasarteoriatarras estos días. Los actos comenzaron a principios de la semana pasada, coincidiendo con la celebración del Día de Extremadura el 8 de septiembre. Aprovechó ese día señalado el presidente de la Casa de Extremadura, Ángel Barrera, para anunciar que éste sería su último año a cargo de la asociación, «vendrá gente más joven, con ideas frescas y otra forma de hacer las cosas».

Durante esas jornadas de inicio, sobre todos los más pequeños de casa pudieron disfrutar de juegos, manualidades y talleres de dulces, aunque también hubo espacio para los trajes y bailes regionales con la escenificación de la pieza 'Redoble' o una interesante charla en la que Jon Huizi, Sergio Ramírez, Ritxar Marcos, Xanti Trantxe y Xabi Carcedo contaron su experiencia en la carrera nocturna '4 lobos y 3.000 buitres' celebrada en la localidad extremeña de Serradilla. Otro de los actos más participativos fue el concurso de pintxos en el que Yon Mikel Rodríguez, Liza Rendón, Mikel Rodríguez y Aure Rey como miembros del jurado eligieron las elaboraciones de José Luis Martín y César Rufo, una tarta de queso y una tostada de jamón y queso provolone, como las ganadoras de este año.

El broche final a la Semana Cultural llegó con un intenso fin de semana lleno de actividades. El sábado no faltó la misa extremeña, así como la kalejira con gigantes y cabezudos y la comida popular. Hubo también campeonatos, karaoke, la actuación de l grupo navarro de coro y danza Brotes de Encinas y sesión de dj. En la jornada dominical, nuevamente fueron los niños los protagonistas con juegos tradicionales como el de la silla, la carrera de sacos o huevos. Los gigantes y cabezudos de Lozet también hicieron acto de presencia y hubo actuaciones de los grupos Duende, Azabache, Al Alba y Azahar. Una multitud de vecinos se acercaron a la zona del escenario para disfrutar del espectáculo.

Por la tarde, tras la comida en la que pudieron degustar un buen cocido extremeño, jugaron a bolos, entregaron los premios y arriaron la bandera hasta el año que viene.