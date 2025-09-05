Dinamizando el comercio local

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Últimas horas para poder hacerse con productos de calidad a buen precio, dentro de la campaña de la Feria de Stock de Aterpea. La asociación local de comerciantes y hosteleros ha puesto en marcha estos días, desde el jueves y hasta hoy, en un total de doce comercios asociados una serie de descuentos y oportunidades muy interesantes de la que se están pudiendo aprovechar los vecinos y demás personas que se están acercando por los diversos establecimientos.