ISAAC FARRÉ

Lasarte

Dinamizando el comercio local

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:29

Últimas horas para poder hacerse con productos de calidad a buen precio, dentro de la campaña de la Feria de Stock de Aterpea. La asociación local de comerciantes y hosteleros ha puesto en marcha estos días, desde el jueves y hasta hoy, en un total de doce comercios asociados una serie de descuentos y oportunidades muy interesantes de la que se están pudiendo aprovechar los vecinos y demás personas que se están acercando por los diversos establecimientos.

