EH Bildu tiende la mano para llegar a acuerdos para los Presupuestos de 2026

Desde EH Bildu informan que están trabajando para hacer las aportaciones correspondientes al proyecto del Presupuesto municipal del próximo año, «respondiendo a la responsabilidad ... depositada en nosotras por la ciudadanía». Según detallan desde este partido de la oposición, «tenemos en nuestras manos el borrador del Presupuesto del gobierno municipal. Les hemos planteado varias preguntas para conocerlo al detalle y poder realizar propuestas concretas. Faltan menos de dos semanas para decidir el Presupuesto y estamos preocupados, porque todavía no tenemos el documento definitivo; por lo tanto, no se cumplen las condiciones necesarias para que podamos trabajar adecuadamente. Otro año más, la gestión está siendo escasa en este aspecto».

A EH Bildu le da «pena» que el gobierno municipal no haya aplicado las correcciones que propusieron en los Presupuestos del año pasado y que aceptaron tanto PSE-EE como EAJ-PNV. Pero, al mismo tiempo, les alegra ver que se prevé desarrollar durante el año siguiente algunas de las medidas que han reclamado durante años, por ejemplo, el espacio de trabajo compartido para las asociaciones locales. «El Presupuesto es la herramienta más importante para trabajar el futuro de nuestro pueblo y sirve para decidir la dirección a tomar como municipio. Tal y como explicamos en la valoración de mitad de legislatura, nos parece relevante definir una dirección clara para el futuro de Lasarte-Oria. Por ello, y desde la responsabilidad, hemos solicitado al gobierno municipal realizar una reunión para presentarles nuestras propuestas concretas, que tienen como objetivo reforzar tres ejes principales: reforzar la educación formal e informal, dar pasos para garantizar el derecho a la vivienda y empezar a trabajar el ecosistema de los cuidados del municipio».

Desde este partido aseguran que en estas próximas semanas trabajarán con responsabilidad para poder mejorar el Presupuesto. «Pedimos a PSE-EE y EAJ-PNV que tengan la misma actitud, ya que consideramos que es imprescindible llegar a acuerdos para poder responder a los deseos y necesidades de la ciudadanía lasarteoriatarra», concluyeron desde EH Bildu.