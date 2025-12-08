Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Asier Gorostegi y Estibaliz Garmendia de EH Bildu Lasarte-Oria. TXINTXARRI

Lasarte-Oria

EH Bildu tiende la mano para llegar a acuerdos para los Presupuestos de 2026

Desde el partido de la oposición piden que «PSE-EE y EAJ-PNV tengan la misma actitud para responder a los deseos y necesidades de la ciudadanía

María Cortés

María Cortés

Lasarte-Oria

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:15

Comenta

Desde EH Bildu informan que están trabajando para hacer las aportaciones correspondientes al proyecto del Presupuesto municipal del próximo año, «respondiendo a la responsabilidad ... depositada en nosotras por la ciudadanía». Según detallan desde este partido de la oposición, «tenemos en nuestras manos el borrador del Presupuesto del gobierno municipal. Les hemos planteado varias preguntas para conocerlo al detalle y poder realizar propuestas concretas. Faltan menos de dos semanas para decidir el Presupuesto y estamos preocupados, porque todavía no tenemos el documento definitivo; por lo tanto, no se cumplen las condiciones necesarias para que podamos trabajar adecuadamente. Otro año más, la gestión está siendo escasa en este aspecto».

