La atleta Eider Redondo compite en el Estatal de Selecciones Autonómicas

M. C.

LASARTE-ORIA.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:16

La localidad alicantina de La Nucía, el estadio olímpico Camilo Cano, albergará este fin de semana el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-16 e inclusivo en pista.

Una de las atletas que acude con la selección de Euskadi será la atleta local Eider Redondo. La lasarteoriatarra competirá tanto en longitud como en la prueba de relevos. «Cada atleta hace una prueba, pero se puede doblar si una de ellas es la de relevos. Así, Eider competirá en longitud, pero también en el 4x100 y el 4x100 inclusivo», informó Gorka Redondo, su aita.

Organizado por la Real Federación Española de Atletismo, bajo delegación del Consejo Superior de Deportes y con el apoyo del Ayuntamiento de La Nucía, la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, el evento contará con la presencia de las principales federaciones nacionales de deporte adaptado. La competición se desarrollará hoy sábado (de 10.00 a 12.50 y de 17.00 a 19.30 horas) y en sesión matinal el domingo, desde las 10.00 horas, cerrando el campeonato con el relevo inclusivo 4x100 metros.

