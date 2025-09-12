Abierto el proceso participativo para elegir el tema del próximo Carnaval 2026

Todavía quedan algunos meses para pensar en desempolvar los disfraces y disfrutar de la fiesta más colorida del año como es el Carnaval, pero ... el Ayuntamiento del municipio ya se ha puesto a prganizar este festejo que este año se celebrará a mediados de febrero.

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria, de la mano del concejal de fiestas Txus Alonso ha presentado esta semana, un año más, el proceso participativo para que la ciudadanía elija el tema con el que el municipio ambientará dicha celebración. Al igual que en la pasada edición, el proceso se desarrollará en dos fases: una primera de recogida de propuestas y una segunda para la votación final del tema. De esta manera, durante la primera fase del proceso, que se extenderá hasta el 26 de septiembre, cualquier persona podrá proponer los temas que desee para los Carnavales de 2026.

Existen dos formas de hacerlo: de manera online, a través de la dirección https://www.lasarte-oria.eus/es/-/eleccion-tema-carnavales-2026; de forma presencial, rellenando el tarjetón que se ha buzoneado en todos los domicilios de Lasarte-Oria y depositándolo en los buzones de participación instalados en diferentes puntos del municipio (Polideportivo, Casa de Cultura, Ayuntamiento viejo, etc.).

Una vez finalizado el plazo, todas las propuestas recibidas serán recopiladas y analizadas. En torno al 30 de septiembre, se celebrará una reunión abierta a las comparsas y a las personas interesadas, donde se presentarán los temas sugeridos por la ciudadanía.

Votación final

Aproximadamente una semana después, las comparsas seleccionarán cinco temas finalistas, que serán los que pasen a la votación de la segunda fase del proceso participativo. En esta etapa, los lasarteoriatarras podrán elegir, mediante votación, el tema definitivo que disfrazará Lasarte-Oria en 2026. «Los detalles y fechas exactas de esta segunda fase se anunciarán más adelante», aseguró el concejal, aunque destacó que «el sistema de participación será similar al de la primera fase, tanto online como mediante los buzones habilitados». Desde el Ayuntamiento animan a la ciudadanía a participar en este proceso y a decidir, entre todos, la temática que llenará de color y creatividad las calles en febrero.