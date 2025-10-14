250 personas marcharon por la inclusión

Reforzando el lema 'El deporte nos une, la inclusión nos fortalece' que se podía leer en las camisetas de las más de 200 personas ... que acudieron a la primera edición de la Marcha Inclusiva 'Aniztasunean elkarrekin', los organizadores, el departamento de Deportes del Ayuntamiento y el club deportivo Upsala, valoran positivamente esta iniciativa que tuvo lugar el pasado fin de semana en Lasarte-Oria.

Citados a las nueve y media de la mañana en Okendo plaza, los cerca de 250 participantes partieron desde allí para completar el recorrido de 6 kilómetros en grupo, en familia o individualmente. También estuvieron miembros de diversas asociaciones, como el medio centenar de personas procedentes de Bilbo y Getxo del club de montaña Ibilki, los voluntarios de Montes Solidarios, la veintena de personas de Atzegi, así como otros de Begisare, Gautena y Jalgune.

Precisamente una veintena de voluntarios de Montes Solidarios participaron para garantizar que todas las personas pudieran disfrutar del recorrido. «Acompañamos a los participantes con sillas Joëlette y barras direccionales, permitiendo que personas con movilidad reducida y personas con discapacidad visual completaran la marcha. Marilo, con una insuficiencia cardíaca, pudo seguir la ruta que su marido ha organizado con tanto cariño gracias a la silla Joëlette. En dos de las barras caminaron personas ciegas: Imanol que lo hizo muy bien siendo su primera vez y Cristina que realizó todo el trayecto cantando y compartiendo su entusiasmo. En una tercera barra participó Agustín Valdivia, el alcalde de la localidad, quien, con los ojos tapados con un antifaz, quiso experimentar la sensación de avanzar sin ver, de caminar por la naturaleza empatizando con las personas ciegas, mostrando así su compromiso con la inclusión», destacan desde Montes Solidarios, añadiendo que «ha sido una experiencia enriquecedora y de aprendizaje compartido».

Desde Atzegi destacan que «estuvimos muy a gusto y aunque a algunos se les hizo un poco duro el recorrido, más por el ritmo que había que llegar a una hora en concreto, el ambiente fue bueno y los organizadores estuvieron muy pendientes, atendiéndonos cada vez que lo necesitamos».

Desde el departamento de Deportes, la concejal Goizalde Pildain ha querido agradecer la participación a todos los asistentes. «Fue un día precioso y lo vivimos muy contentos y orgullosos. Me sentí en familia y fuimos una piña. Nos hemos quedado con muchas ganas de preparar la edición del año que viene». Aunque también matizó que «era la primera edición y hay cosas que deberíamos mejorar . Hubo problemas técnicos a la hora de hacer las inscripciones y también a la hora de recoger dorsales».

Una vez de vuelta, en Okendo, hubo almuerzo para todos y varias iniciativas que ambientaron el evento. En el escenario ubicado en la plaza, el grupo Los Diversos ofreció versiones y temas originales que ambientaron la plaza. También leyeron un texto Goizalde Pildain y Estitxu Alkorta, destacando que «la inclusión no es la meta, sino el camino». Tras ello, Julián Iborra, del club Upsala, le regaló un ramo de flores en agradecimiento a Pildain. El broche final lo pusieron los miembros Jalgune cantando y bailando 'Pausoka Pausoka'.