Hernani crea una red con 23 refugios frente al cambio climático

Hernani no es una isla en la situación de crisis climática y ello obliga a actuar frente a la misma«. Son palabras del alcalde, Xabier ... Lertxundi, que ha presentado en Biteri junto a la concejal responsable del área de Medio Ambiente, Ainara Atorrasagasti, la red de refugios que se ha elaborado en el municipio para que la ciudadanía pueda protegerse de situaciones climáticas extremas. Un paso que no hace demasiado tiempo no era un asunto a poner el tema encima de la mesa, pero vista una situación actual cada vez más complica obliga a tomar decisiones.

En total son 23 los refugios climáticos establecidos en la nueva red creada, dentro de la cual hay edificios públicos pero también espacios al aire libre. «Se ha intentado que, por lo menos, haya un refugio en cada uno de los barrios y en Ereñotzu», señalan desde el Ayuntamiento, con la intención de que esté bien repartido por toda la localidad. Cabe citar que los edificios públicos son Biteri Kultur Etxea, Goiz Eguzki, Polideportivo, Kulturarteko Plaza Feminista y la ludoteca de Ereñotzu. Además de ello, también hay espacios abiertos como el parque de Atarrabiyo, Atsegindegi, Ave Maria, el patio de Elizatxo Ikastola, el parque Goiz Eguzki, patio de Haur Eskola, el de Langile Ikastola en Laubidieta, Nere Borda, parque Pana, el de Politena, el cubierto de Sagastialde, Soka Parkea en Urbieta, el patio de Urumea Ikastola, el aterpe de las antiguas escuelas del barrio Zikuñaga, el parque de Epele, el frontón de Ereñotzu, el espacio de esparcimiento de Ugaldetxo y el patio de Txirrita Eskola. En todos ellos se ha colocado una placa que les identifica como refugio climático, además de publicar una hoja en papel que informa de ellas, así como el uso de la web municipal. El Consistorio recuerda que desde la Diputación Foral de Gipuzkoa se ha contado con una subvención de 8.180 euros para llevar a cabo este proyecto de identificación de espacios que permitan a la ciudadanía refugiarse ante las situaciones extremas climáticas. Tal y como reconoce Xabier Lertxundi, «el concepto de buen o mal tiempo ha ido cambiando. Antes la mala climatología se relacionaba siempre con situaciones de lluvia y ahora tenemos claro que también se puede dar con capítulos de altas temperaturas». La red quiere ofrecer protección ante situaciones extremas climatológicas, como pueden ser las altas temperaturas, inundaciones o el intenso frío, así como vendavales. «Estamos dando pasos para ser un pueblo más resiliente ante el cambio climático», enfatiza el primer edil. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Hernani aprobó el año pasado el Plan de Adaptación al Cambio Climático. La red de refugios climáticos ha sido un proyecto elaborado dentro de ese plan. Lo han liderado los departamentos de Medio Ambiente y Protección Civil municipales, con la implicación técnica de otros departamentos. Las zonas que conforman la red de Refugios Climáticos de Hernani cumplen una serie de criterios. «El confort térmico, la accesibilidad adecuada, la señalización y el acceso libre han sido requisitos imprescindibles a la hora de realizar la selección», explica Atorrasgasti, concejala de Medio Ambiente. También se ha intentado que tengan requisitos adicionales como «aseos gratuitos, agua potable, mobiliario de descanso o desfibrilador». Atorrasagasti señala que »el Ayuntamiento está estudiando acondicionar el horario de apertura de algunos de estos refugios para que en situaciones de alerta estén disponibles para la ciudadanía«. Subrayan desde el Consistorio que todos los refugios climáticos están señalizados para su «fácil identificación y uso por el público». También ha editado un folleto que estará disponible tanto en los edificios municipales como online. En él se incluye la lista de refugios climáticos y los servicios en cada uno de ellos. Atorrasagasti subraya que los refugios climáticos son espacios seguros para tener protección frente a las crecientes olas de calor, lluvias intensas u otras condiciones climáticas extremas. «Ofrecen protección y descanso a la ciudadanía sin perder su uso habitual». La edil precisa que la presentación de la red de Refugios Climáticos de Hernani «es el punto de partida. Tendremos que seguir mejorando y fortaleciendola para afrontar los retos del futuro». Según un estudio dinamizado desde el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento y tomando como base los datos climatológicos que se daban en el año 1971, para 2100 se estima que la subida media de la temperatura en Hernani será de 3 grados. Las máximas subirán 4 grados y las mínimas 2,1. Pero es que además, las olas de calor pasarán de durar 3 días a 10 seguidos. Hay más dentro de esta lectura preocupante: Los días de intenso calor pasarán de 39 en 1971 a 111 en 2100, es decir casi se triplican. Otro dato que resalta el estudio es el de las noches tropicales, aquellas que pasan de 20 grados. Pasarían de 3 a 33 al año. Todo ello lleva a que desde hace años se haya estado trabajando en un plan de adaptación al cambio climático, en el que se recogen una serie de líneas que deberán marcar en gran medida las actuaciones que se lleven a cabo en el futuro. Una de ellas es la de buscar evitar el máximo posible daños en la salud de las personas, la promoción de un modelo urbanístico adaptado a las situaciones climáticas, proteger la biodiversidad y los ecosistemas locales, también los recursos híbridos con los que cuenta Hernani además de minimizar los riesgos de inundaciones, ayuda a los distintos sectores económicos en esa adaptación a la nueva situación, para cerrar con una sexta línea que se centra en la organización de un modelo de gobernanza que responda a los retos que se planteen en el plano climatológico. Sin duda un tema presente y futuro.

