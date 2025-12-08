Reconocimiento a la solidaridad de donantes

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Los donantes vivieron su fiesta anual con el reparto de diplomas a las personas que llevan años colaborando con esta iniciativa tan desinteresada como necesaria. Celebraron una comida en el restaurante Tripontzi y durante la misma se hicieron los reconocimientos. De manera especial a José Arrieta Iraola, que ha llegado a las 100 extracciones, y a Lorea Anabitarte de los Mozos, que lo ha hecho a la cifra de 80. Hubo muchos otros homenajeados.