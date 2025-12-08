Puesta en marcha de la Semana para reivindicar el Derecho a Migrar

El Ayuntamiento, AMHER y ZAS!, la red contra los rumores de Euskadi, han organizado diversas actividades en torno al derecho a migrar, en unas ... jornadas que hoy martes se ponen en marcha y que se alargarán hasta el día 18 en el municipio.

Este año se ha reforzado el programa «frente a las actitudes racistas que hemos visto en los últimos tiempos en la sociedad en general y también en nuestro municipio, por lo que nos parece imprescindible que esta reivindicación tome la calle», ha señalado la concejala de Interculturalidad, Itsaso Lekuona.

Dentro de la programación planteada hay que se señalar que habrá conferencias, documentales, coloquios, exposiciones y una bienvenida, entre otras actividades. La concejala Lekuona ha afirmado que «nos corresponde poner en valor la diversidad que tenemos en Hernani y dar la mejor acogida posible a quienes llegan a nuestro pueblo, vengan de donde vengan».

Un año más, durante toda la semana se coserá la sábana de la memoria en Kulturarteko Plaza Feminista. Con esta sábana se pretende recordar a las personas que han sido asesinadas por las políticas migratorias, cosiendo sus nombres. «Es un ejercicio de memoria colectiva a favor de todas las vidas», ha añadido Lekuona. Dentro de la misma línea hay que remarcar que también se organizará la marcha por el derecho a migrar, donde la sábana saldrá a la calle, una movilización que tiene lugar todos los años y que suele acercarse hasta el nuevo puente de Karabel.

Desde la organización de estas jornadas tienen claro que migrar es «un derecho humano. Así lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobado en 1948». De esta manera, la exposición de este año girará en torno a los derechos humanos en sí y a los que se vulneran en las personas migradas y racializadas.

La exposición estará instalada en la calle Urbieta y se visibilizarán los artículos que recoge la Declaración y sus vulneraciones. La exposición ha sido creada por AMHER.

Así, dentro del programa de la Semana para reivindicar el derecho humano universal a migrar, se destaca la costura de la sábana de la memoria en Kulturarteko Plaza Feminista (en su horario habitual) y la charla que mañana miércoles se centrará en las tendencias migratorias a medio y largo plazo. El ponente será Xabier Aierdi, sociólogo, y discurrirá en euskera en KPF a las 18.00 horas.

La exposición 'Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y derechos que se vulneran en personas migradas y racializadas', se colocará entre el 10 y 18 de diciembre en Urbieta kalea. El viernes, día 12, se vivirá una jornada intensa, comenzando con una sesión para tomar té a las 16.00 horas, siguiendo una hora después con cortometraje y coloquio bajo el título 'Sueños de viernes'. A las seis de la tarde se ofrecerá en castellano la charla 'Racismo y antirracismo: Conocer al monstruo para combatirlo', de la mano de Youssef M. Ouled, periodista e investigador.

El día 15, lunes, se realizará una bienvenida a las personas que han venido a vivir a Hernani este año -en euskera, con traducción- en el Ayuntamiento a las 17.30 horas y el día 16 habrá Migrazinema, con 'Exopia' y un coloquio posterior en Kulturarteko Plaza Feminista, desde las 18.30 horas. El día 18, jueves, será la marcha por el derecho a migrar, desde Zinkoenea a las 18.00 horas.