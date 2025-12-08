Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Imagen de la marcha que se desarrolló hace doce meses por el derecho de las personas a migrar. JUANFER

Hernani

Puesta en marcha de la Semana para reivindicar el Derecho a Migrar

Quiere responder «frente a las actitudes racistas que hemos visto en los últimos tiempos en la sociedad en general y también en nuestro municipio»

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:15

Comenta

El Ayuntamiento, AMHER y ZAS!, la red contra los rumores de Euskadi, han organizado diversas actividades en torno al derecho a migrar, en unas ... jornadas que hoy martes se ponen en marcha y que se alargarán hasta el día 18 en el municipio.

