Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Hernani

Nueva reunión para buscar que la Cabalgata de Reyes Magos llegue también a Hernani

J. F. M.

HERNANI.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:28

Comenta

Aunque todo parecía indicar que Hernani no contaría con Cabalgata de Reyes Magos en la tarde del 5 de enero de 2026, ahora se abre un atisbo de esperanza, ya que un esfuerzo de última hora ha permitido la organización de una comisión específica gracias a la implicación de un grupo de voluntarios. Se está trabajando para que la Cabalgata no deje de celebrarse y este jueves se ha organizado una nueva reunión a las seis de la tarde en la casa de cultura Biteri.

Este mismo lunes tuvo lugar una primera reunión ante la noticia de que el colectivo organizador en los últimos años de esta cita tan especial para los niños daba un paso al lado y no se responsabilizaba ya de su organización. En la reunión celebrada en Biteri apareció un grupo de voluntarios, lo que ha llevado a la formación de una comisión de la Cabalgata de Reyes en Hernani, aunque manifiestan que es necesaria la ayuda de todo aquel que quiera apostar por el desarrollo del recorrido de los Magos de Oriente por las calles de la localidad.

«La Cabalgata necesita manos, ideas y energía, por lo que todo aquel que quiera ayudar será muy bien venido», afirman desde la nueva comisión. Para ello podrán acudir a la reunión de hoy a las 18.00 en Biteri.

Farmacia

Castilla-Larburu, situada en Urbieta kalea, 7.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  4. 4

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  6. 6 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  7. 7

    Dentro del edificio okupado de la polémica
  8. 8 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  9. 9

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bilbao
  10. 10 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Nueva reunión para buscar que la Cabalgata de Reyes Magos llegue también a Hernani