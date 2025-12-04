El Hernani CRE acude el domingo a Sevilla tras ganar en tierras catalanas

Buena actuación la que está protagonizando el primer equipo de rugby en la competición copera. Tras ganar en tierras catalanas, los tricolores se desplazan ... también este próximo fin de semana, jugando en Sevilla el domingo, 7 de diciembre, a las 12.30 horas, dentro de la competición de Copa nuevamente.

El pasado fin de semana el Hernani disputó en tierras catalanas su segundo encuentro de Copa ante el CR Sant Cugat, trayendo para el municipio una importante victoria por 29-35.

Fue un partido muy disputado, vistoso y muy movido, jugado entre los dos primeros equipos de la liga Élite, ambos canteranos. El Hernani no sólo se desquitó de su derrota en liga con los sancugateños, ya que la calidad del juego fue tal que sirvió a los tricolores para fortalecer su imagen de equipo que lo da todo y para cargar de confianza y osadía su lámpara mágica.

El encuentro comenzó con mucha presión por parte de los locales, con una gran defensa del Hernani que encajó un golpe de castigo 3-0 (min. 07) y un ensayo no transformado 8-0 (min. 13). El Hernani reaccionó rápidamente y, tras un buen trabajo de los delanteros y una rápida apertura, consiguió ensayar bajo palos 8-7 (min. 19). Una rápida apertura acabó con otro ensayo transformado de la línea 8-14 (min. 24). Sant Cugat, movió el balón varias veces de lado a lado del terreno hasta conseguir un ensayo transformado 15-14 (min. 33). Ya a las puertas del descanso los tricolores, con una potente entrada de Zapian tras una melé, pusieron el 15 - 21 (min. 40) en el marcador.

Tras el descanso, continuó un espectáculo de juego vibrante. Cada equipo logró 2 ensayos transformados, con los tricolores llevando siempre la iniciativa: 15-28 (min. 44), 22-28 (min. 52), 22-35 (min. 66), 29-35 (min. 73). El pitido final dejó el marcador en ese 29-35.

La Copa se disputa entre los conjuntos de División de Honor (10 equipos) y la División Élite (10 equipos), formando cuatro grupos de cinco. En la primera fase se juega una liguilla, de la que los cuatro primeros de cada grupo pasan a disputar la semifinal y la final. En el Grupo B participan: Hernani CRE, CR El Salvador, R. Ciencias de Sevilla, CR La Vila y CR Sant Cugat.

Por su parte, el equipo S23 Emerging Alon Automotive Hernani CRE se impuso al Recoletas Salud Fénix en Zaragoza. La próxima jornada será en Landare el domingo 14 de diciembre a las 12.00 horas ante el Moyua Goierri Ordizia. Además, el Cominter CRE Hernani 12 femenino, sufrió una dura derrota (91-15) ante al Durango Ermar Motor RT. La próxima cita la vivirá en Landare el sábado 13 de diciembre a las 13.00 ante el Getxo Loratzen.