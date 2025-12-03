«Por desgracia no conocí a Gabriel Aresti»

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

«Cada nueva escucha de la conferencia (en relación a la ofrecida por Aresti en 1967 en Hernani) resulta igualmente reveladora. Por un lado, conmueve la reacción de admiración de aquella joven generación que organizó e impulsó el acto -Ramón Saizarbitoria, Jesús Mari Olano, Xabier Lete, entre otros-; por otro llama la atención la airada discusión que se desató al término de la intervención de Aresti. Ambos elementos constituyen un testimonio elocuente de la tensión y la crispación que atravesaban entonces a la sociedad vasca», señala Joxan Goikoetxea. «Siempre he tenido el presentimiento de que la emoción que me producía aquella escucha iba trazando un surco en mi pensamiento y que, tarde o temprano, debía exteriorizarse y manifestarse de algún modo. Ese momento ha llegado ahora. Por desgracia, no tuve la oportunidad de conocer a Aresti: Nací el mismo año en que él pronunció aquella conferencia».