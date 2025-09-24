Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Astigarraga

El Preferente de fútbol del Mundarro comienza la competición perdiendo en casa

J. F. M.

astigarraga.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:51

Empezó la liga el pasado sábado para el Regional Preferente del Mundarro-Petritegi de fútbol, recibiendo al recién ascendido Urnieta en Zarkumendegi. Y no se pudo comenzar bien, perdiendo por 1-3 ante un Urnieta que demostró ser un buen conjunto. De todos modos, el resultado es engañoso, ya que un empate hubiese sido más justo, aunque al joven equipo del Mundarro se le apreció que tiene que seguir acoplándose, teniendo aún margen de mejora.

El Urnieta se adelantó en el minuto 36 de la primera parte, llegándose así al descanso y demostrando ser superior a los morados. En la segunda mitad los astigartarras dieron un paso al frente, teniendo sus oportunidades, pero en el 51 volvió a marcar el Urnieta, con un gol en propia puerta. El Mundarro lo notó, pero en el último cuarto de hora volvió a intentarlo, acortando distancias por medio de Julen Otaegui en el minuto 85. A partir de ahí, en vez del empate, vino el definitivo 1-3 en el descuento.

El equipo tiene margen de mejora, es joven y, si siguen comprometidos, tienen que ir hacia arriba. Para ello viajan este sábado a Errenteria, a Fandería, para enfrentarse a las 17.30 horas al Touring.

Otros tres equipos locales comenzaron el pasado fin de semana la competición liguera con distitntos resultados. El primera regional empató en el campo de Amara Berri (1-1), el juvenil de honor ganó al Zarautz a domicilio (2-3) y el cadete preferente sacó un punto de su visita al Vasconia (2-2).

