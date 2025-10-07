«Nunca se han tenido instalados radares de velocidad»

Martes, 7 de octubre 2025, 20:35 Comenta Compartir

Otro tema que tocan es el de los radares. «En las opiniones de la portavoz del PNV predomina la mentira y la manipulación, junto con una ignorancia preocupante. Por un lado, parece desconocer el plan de movilidad de 2020 y el plan de mejora de la accesibilidad de 2024. Pero, además, insta al Gobierno municipal a activar los radares de velocidad, que llevan más de un año sin funcionar, y propone nuevos puntos de control. Esto es una muestra de ignorancia y desconocimiento absolutos. El Ayuntamiento de Astigarraga nunca ha tenido instalados radares de velocidad».

Respecto a la seguridad vial «este equipo de gobierno ha realizado varias actuaciones para mejorar la seguridad vial, como la colocación de resaltos en las zonas de paso de peatones para disminuir la velocidad, dar más visibilidad cambiando lugares de aparcamiento general por estacionamiento de motos al lado de los pasos, alargar pasos de cebra para aumentar las zonas peatonales, la peatonalización de la zona del ascensor de entrada a Arrobitxulo, la limitación a la circulación de camiones de más de 3,5Tm por el centro del pueblo, iluminación de paso de peatones...».