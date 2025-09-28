Mil botellas de sidra por Sagar Uzta

Si una persona de fuera se ha acercado este domingoa la céntrica plaza del Ayuntamiento de Astigarraga podría pensar si era posible que en torno ... a una fruta y una bebida se organice semejante fiesta en el municipio. Pero no se trata de un producto y un líquido cualquiera, es la manzana y la sidra... eso en Astigarraga son palabras mayores. Bien claro lo dejaron ayer los astigartarras con una fiesta de Sagar Uzta –conmemora el inicio del trabajo en los tolares– que llevó más gente que nunca a Foru plaza. No es una frase hecha, la sensación en el mediodía de ayer era que la respuesta había sido impresionante. La plaza realmente se quedó pequeña.

Los datos hablan por sí solos: Se movilizaron durante la jornada 1.500 kilos de manzana, pero es que además se vivió una multitudinaria degustación de sidras que movió unas mil botellas de un total de nueve sidrerías. Datos más que suficientes para imaginarse el fenomenal ambiente que se vivió en Astigarraga. Si a ello le sumamos pintxos de chorizo o lomo con pimientos, música de trikitixa y dantza, el cóctel exitoso era más que previsible.

«La verdad es que se ha acercado más gente que nunca, está la plaza a rebosar», son palabras de la organización de una jornada única en Astigarraga. No podían estar más en lo cierto, la buena climatología reinante había sacado a todo el municipio a la calle. Algunos visitantes de localidades cercanas también quisieron aprovechar la ocasión para pasar una mañana especialmente entretenida.

El peso de la tradición en el mundo sidrero siempre está muy presente en Sagar Uzta. El prensado de la manzana de la forma tradicional ocupó un espacio central en la plaza, pero también la práctica del triturado de la fruta con la técnica de kirikoketa. Lo pasaron en grande los pequeños mientras desde la organización no se paraba de echar sacos de manzana al suelo. Los puestos con la sidra y los de productos gastronómicos hicieron el resto. Alimentos de producción local, con protagonismo de la huerta pero también de los postres de Rafa Gorrotxategi. Hubo otros productos a la venta, como el queso o el mebrillo. No faltó de nada ayer en Astigarraga.