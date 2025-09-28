Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aspecto que presentaba este domingo al mediodía Foru plaza, con un ambiente realmente excepcional durante la fiesta del Sagar Uzta. Juanfer
Astigarraga

Mil botellas de sidra por Sagar Uzta

En la gran fiesta vivida este domingo en el municipio de Buruntzaldea se utilizaron también 1.500 kilos de manzana

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Astigarraga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:19

Si una persona de fuera se ha acercado este domingoa la céntrica plaza del Ayuntamiento de Astigarraga podría pensar si era posible que en torno ... a una fruta y una bebida se organice semejante fiesta en el municipio. Pero no se trata de un producto y un líquido cualquiera, es la manzana y la sidra... eso en Astigarraga son palabras mayores. Bien claro lo dejaron ayer los astigartarras con una fiesta de Sagar Uzta –conmemora el inicio del trabajo en los tolares– que llevó más gente que nunca a Foru plaza. No es una frase hecha, la sensación en el mediodía de ayer era que la respuesta había sido impresionante. La plaza realmente se quedó pequeña.

