Dantza, comida y concierto para el día grande de Kultur Astea de Astigar

Astigar Taldea está viviendo una semana muy especial dentro de las celebraciones por su 50 aniversario. La denominada Kultur Astea está trayendo mucha actividad ... al municipio y mañana sábado contará con su jornada central, en un día en el que estarán presentes personas que han pertenecido al colectivo en distintos momentos de su trayectoria.

Lo cierto es que el día será intenso y seguro que también emotivo. A las doce del mediodía se vivirá un evento que será muy especial para todos ya que en Foru plaza se juntarán actuales miembros y otros del pasado que han dado forma a lo que es Astigar Taldea. Unos 100 dantzaris ofrecerán un festival, con un encuentro posterior con miembros del grupo y amigos.

Pero es que esto no es todo lo previsto para mañana sábado, ya que por la tarde llegará el momento de disfrutar en torno a la mesa. A las 14.30 se juntarán para ello en la sidrería Astarbe. Una bonita ocasión para vivir un fenomenal ambiente en el que a buen seguro que se recordarán bonitas anécdotas vividas dentro de Astigar. Unas 80 personas han asegurado ya su asistencia.

Para ponerle la guinda a la jornada festiva del sábado se podrá disfrutar de la actuación de una cantante que tiene ya un nombre importante dentro del panorama musical vasco: Süne. Actuará desde las ocho de la tarde en Erribera.

Una jornada, la de este sábado, que supondrá el cierre para una semana de celebración que está siendo muy especial para todos los que tienen o han tenido una vinculación con Astigar Elkartea.

De hecho, hoy viernes habrá una cita con distintos colectivos que han tenido de una u otra manera relación con lo que ha sido Astigar. «Teniendo en cuenta como desde siempre se han tenido en cuenta las aportaciones de los colectivos sociales, han sido llamados para hoy 21 grupos, para desarrollar un proceso de reflexión sobre los movimientos sociales y populares», indican. La cita es en Erribera a las siete de la tarde.

El sábado, además, se cierra una exposición fotográfica que ha tenido abierta Astigar durante esta semana en Erribera, que ha llevado el título 'Astigarraga horixe bakarra'.