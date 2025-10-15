Acuden al Tribunal Europeo de DDHH por delitos cometidos en la Guerra Civil y el Franquismo

Juan F. Manjarrés ASTIGARRAGA. Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:49 Comenta Compartir

El Ayuntamiento y familias de Astigarraga han decidido acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por delitos de genocidio o lesa humanidad cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista, referidos a cinco casos de vecinos del municipio. Según indican desde el Consistorio, la Audiencia Provincial de Gipuzkoa y el Tribunal Constitucional español se han negado a investigar lo denunciado en la querella.

El 15 de septiembre de 2023 el Ayuntamiento interpuso la querella en los juzgados de Donostia. En ella se denunciaron los casos de Joseba Barandiaran Urkola, Segundo Mendiguren Aramburu, Leandro Lujanbio Lasa, Rafael Boulandier Garai, Tomás Alba Irazusta y Sabino Barandiaran Arretxe.

Ante la negativa de los tribunales a investigar lo denunciado en la querella, el Ayuntamiento y las familias han interpuesto diversos recursos ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa y ante el Tribunal Constitucional español, respectivamente. En todos ellos la petición ha sido denegada y, en base a la Ley de Amnistía de 1977, se ha rechazado investigar a los denunciados, alegando que dicha ley prohibe investigar hechos anteriores a 1977.

«Tras recorrer este camino y agotar todos los pasos en el sistema de justicia español, y ante la negativa de investigar los crímenes del franquismo y la grave vulneración de los Derechos Humanos», las familias y el Ayuntamiento han decidido acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

«Desaparición en el frente, ejecuciones sin juicio, guerra sucia... Son varios los hechos denunciados, todos ellos considerados crímenes contra la humanidad. En base a la legislación internacional, los tribunales locales deberían investigar estos hechos y adoptar las medidas oportunas para juzgar y, en su caso, sancionar a las personas responsables», afirman desde el Ayuntamiento de Astigarraga. Consideran que los hechos denunciados son «crímenes de lesa humanidad» cometidos durante la sublevación franquista o durante el régimen en sí y que, en base a la legislación internacional, «no habría una fecha límite para investigar estos crímenes y que cualquier juzgado local e internacional sería competente para investigarlos». Por ello, el Ayuntamiento y las familias consideran que las decisiones de los tribunales locales de no investigar el asunto son «contrarias al Derecho Internacional» y, precisamente por ello, han acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.