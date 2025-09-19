Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Andoain

Salkin celebró su Braderie de Otoño

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:15

Ayer y hoy la asociación Salkin ha organizado su Braderie de Otoño, en el que muchos comercios han sacado su stock para que los clientes puedan hacerse con productos a buen precio. Además, continúa hasta mañana la Semana del Cliente, por lo que los andoaindarras podrán hacerse con las cartillas que deberán utilizar en las compras que hagan en comercios asociados hasta el 15 de octubre para poner los 6 sellos necesarios y entrar así en el sorteo de un viaje.

