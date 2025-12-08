El PSE-EE considera «irresponsable» asumir un préstamo «sin información que avale su viabilidad»

En la pasada sesión plenaria, con los votos a favor de EH Bildu, EAJ-PNV y Elkarrekin-Podemos y los votos en contra del ... PSE-EE, se aprobó la propuesta de adjudicación para la contratación de una operación financiera a largo plazo, es decir, el préstamo de 18 millones que el Ayuntamiento quiere solicitar para la ampliación del Polideportivo y el nuevo pabellón. Precisamente el grupo municipal socialista, como ya lo hiciera en la sesión, exige explicaciones al gobierno de EH Bildu «por la falta de información ante el préstamo para dos proyectos estratégicos del municipio, por cierto, impulsados por nuestro partido».

También denuncia el portavoz socialista Aritz Alkain. «la falta de transparencia y de responsabilidad» del gobierno municipal al no haber presentado aún un plan económico-financiero que avale la viabilidad de la operación, ni explique cómo se va a pagar. «Hace dos meses, apoyamos la modificación del crédito necesario para iniciar los trámites administrativos del préstamo dejando claro que no era un cheque en blanco, sino una oportunidad para alcanzar un acuerdo. Dos meses después, la situación sigue siendo la misma. EH Bildu no ha presentado ni siquiera un borrador económico, no han respondido a las preguntas formuladas por las y los socialistas y no ha ofrecido ni una sola explicación, ni en el pleno ni a la ciudadanía sobre el impacto real de esta operación de endeudamiento histórico».

El grupo municipal socialista señala que ha estado dispuesto a alcanzar un acuerdo para sacar adelante la financiación. Pero, «no podemos respaldar un préstamo de casi 18 millones de euros sin saber qué ajustes estructurales aplicará el equipo de gobierno, que podrían implicar reducciones o eliminación de servicios municipales, recortes en subvenciones, incrementos de impuestos o incluso reducción del personal municipal». Los socialistas se preguntan ante la falta de información y datos, «¿cómo se va a pagar?».

Endeudamiento

Alkain advierte que, sin datos que demuestren lo contrario, este nivel de endeudamiento dejaría en el aire proyectos esenciales para Andoain como la nueva biblioteca, la renovación de las instalaciones del Polideportivo actual o las reurbanizaciones de Gabriel Aresti y la calle Ondarreta. Los socialistas se preguntan, «¿con qué criterios se ha priorizado qué barrios o proyectos se quedarán sin financiación? Tal y como el propio alcalde reconoció en el Pleno sin dar mayor explicación».

Para los socialistas, «esto no va de estar a favor o en contra de la ampliación del Polideportivo o del pabellón de servicios, proyectos que, además, impulsamos los socialistas en la pasada legislatura y que cuentan con todo nuestro apoyo. Esto va de saber priorizar y dialogar y de rigurosidad en la gestión, y ello exige responsabilidad, seriedad, datos, planificación y transparencia y a día de hoy, no hay nada de eso, pese a haberlo solicitado en numerosas ocasiones».

Por todo ello, y pese a la mano tendida mostrada hasta ahora, el grupo municipal socialista ha vuelto a actuar con coherencia. «No vamos a avalar lo que no conocemos ni lo que el alcalde no ha querido explicar, ni a nosotros ni a la ciudadanía. Asumir un préstamo de esta magnitud sin un plan económico-financiero claro, riguroso y transparente sería una decisión imprudente y muy arriesgada, y no estamos dispuestos a comprometer el futuro de Andoain deprisa y corriendo, como se ha gestionado todo este asunto», señaló el portavoz.

Los socialistas han asegurado que Andoain necesita certezas y seriedad no improvisaciones y los andoindarras tienen derecho a saber cómo les va a afectar este endeudamiento. «Más aún cuando el pago de esta deuda reducirá la capacidad de inversión municipal para los próximos 18 años a la mínima expresión y ello tendrá una repercusión directa en la ciudadanía. Porque nuestro compromiso también es claro: seguiremos trabajando para que Andoain avance, pero no a cualquier precio ni de cualquier manera», concluyen.