Las diez noticias clave de la jornada
El portavoz del grupo municipal socialista de Andoain, Aritz Alkain.

Andoain

El PSE-EE considera «irresponsable» asumir un préstamo «sin información que avale su viabilidad»

Los socialistas denuncian la «falta de transparencia de EH Bildu» para solicitar los 18 millones de euros, una decisión que «va a endeudar históricamente al municipio»

María Cortés

María Cortés

Andoain

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:15

Comenta

En la pasada sesión plenaria, con los votos a favor de EH Bildu, EAJ-PNV y Elkarrekin-Podemos y los votos en contra del ... PSE-EE, se aprobó la propuesta de adjudicación para la contratación de una operación financiera a largo plazo, es decir, el préstamo de 18 millones que el Ayuntamiento quiere solicitar para la ampliación del Polideportivo y el nuevo pabellón. Precisamente el grupo municipal socialista, como ya lo hiciera en la sesión, exige explicaciones al gobierno de EH Bildu «por la falta de información ante el préstamo para dos proyectos estratégicos del municipio, por cierto, impulsados por nuestro partido».

Te puede interesar

