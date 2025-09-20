Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Andoain

Primer partido en casa esta tarde para el Euskalduna de División de Honor Regional

Los andoaindarras se estrenan ante la afición local jugando contra Beti Gazte, a partir de las 17.00 horas

María Cortés

ANDOAIN.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:31

En esta recién estrenada temporada, el División de Honor Regional masculino de fútbol del Euskalduna jugará esta tarde su primer encuentro en casa. Los aficionados tendrán la oportunidad de acercarse a Ubitarte para disfrutar del partido de los chicos que dirige Aitor Gaztañaga, que se medirán desde las 17.00 horas al Beti Gazte.

Los andoaindarras son octavos en la clasificación, tras empatar a domicilio en el siempre complicado campo del Mutriku, y esta tarde se miden al conjunto de Lesaka, que tras golear la pasada jornada al Zumaiako, por un 6-1, lideran este recién estrenado grupo de la categoría.

El conjunto masculino del Euskalduna buscará su primera victoria de la temporada y lo hará en su estreno en la categoría jugando en Ubitarte. El apoyo de la afición será nuevamente indispensable esta temporada, por lo que se anima a los andoaindarra a que acudan esta tarde al campo de Ubitarte.

