El Larramendi femenino se quedó en casa

Para cerrar la edición de este año del Torneo Larramendi de fútbol organizado por el club Euskalduna, este pasado fin de semana los conjuntos femeninos compitieron en Ubitarte. Además del equipo anfitrión participó el Intxaurdi. El buen ambiente y la deportividad fueron los protagonistas en el evento deportivo. El equipo local del Euskalduna se impuso 2-0 a las donostiarras.