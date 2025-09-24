Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
DAVID ARGINDAR

Andoain

El Larramendi femenino se quedó en casa

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:51

Para cerrar la edición de este año del Torneo Larramendi de fútbol organizado por el club Euskalduna, este pasado fin de semana los conjuntos femeninos compitieron en Ubitarte. Además del equipo anfitrión participó el Intxaurdi. El buen ambiente y la deportividad fueron los protagonistas en el evento deportivo. El equipo local del Euskalduna se impuso 2-0 a las donostiarras.

Espacios grises

