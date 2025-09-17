Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Juzgado de Donostia tratará hoy el recurso de Fudike SLU contra una resolución del INSS

Se impuso un recargo a la empresa por falta de medidas de seguridad que causaron el cáncer pulmonar por el que falleció el andoaindarra José Manuel M.A.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:57

Esta mañana en el Juzgado de lo Social número 4 de Donostia se tratará el recurso de Fudike SLU contra la Resolución del INSS, que impuso a la empresa un recargo de prestaciones del 30% por falta de medidas de seguridad con el amianto y otras sustancias cancerígenas, causante del cáncer pulmonar y fallecimiento de José Manuel M.A., vecino de Andoain. El andoaindarra trabajó en Fundiciones Tellería entre 1973 y 1992, posteriormente, en la sucesora Fudike SAL y Fudike SLU, ocupando el puesto de machería, ayudante de moldeo y maquinista a partir de 1992.

«La empresa Fundiciones Tellería fue adquirida por Fudike SAL, continuando su actividad en la planta de Tolosa. En 2010, Fudike SLU fue adquirida por Fundiciones La Estanda. En septiembre de 2016 a José Manuel M.A. le diagnosticaron en el Hospital Donostia un carcinomatosis pleural o adenocarcinoma pulmonar. En octubre de 2021, el Juzgado de lo Social número 2 de Donostia declaró qué las prestaciones derivadas de su fallecimiento eran por enfermedad profesional, sentencia que fue confirmada, por el TSJPV en septiembre de 2022. Osalan emitió un informe tras investigación concluyendo que 'es posible que José Manuel M.A. estuviera expuesto a la inhalación de fibras de amianto, por lo menos en la empresa Fundiciones Tellería en su planta de Tolosa. Además del amianto, el trabajador pudo estar expuesto a otros cancerígenos, en especial a la sílice, ya que, en el puesto se rellenan los cajones de los moldes con una mezcla de arena y resina'», informan desde la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviame), añadiendo que «está exposición se produjo sin que las empresas adoptaran las medidas de seguridad exigibles».

Desde la asociación destacan que «en diciembre de 2023, la Inspección de Trabajo emitió informe en él que podía leer: 'de la información obrante en el expediente no consta que, la empresa Fudike cumpliese con las obligaciones exigidas por la legislación vigente en materia preventiva, en aquel momento, en orden a evitar o reducir los riesgos derivados de dicha exposición a polvo de sílice, adoptado las medidas tendentes a evitar y reducir tales riesgos. Durante el tiempo que trabajó en moldeo, usaban bebederos, manguitos y mazarotas en las cajas de moldes para las coladas de acero. Tenían que cortar los manguitos en diferentes medidas y según las necesidades de cada molde. Las mazarotas eran de las marcas Kraft y Foseco».

Concentración

Asviamie se concentrará esta mañana, a las 10.30 horas y durante media hora, frente a los Juzgados de Donostia «en apoyo a las demandas y para reclamar a las empresas rigurosas medidas de prevención frente a las sustancias cancerígenas que han provocado fallecimientos entre los trabajadores».

