El equipo de gobierno presentó el proceso que arranca esta jornada para recoger la opinión de los vecinos de Andoain. MARÍA

Andoain

Desde este miércoles se recogerá la opinión de la ciudadanía sobre el trazado de la N-1

Los andoaindarras empadronados y mayores de 16 años, podrán participar en el proceso participativo

María Cortés

andoain.

Martes, 7 de octubre 2025, 20:32

El Ayuntamiento pone en marcha la fase de recogida de opiniones para que andoaindarras se pronuncien sobre el trazado de la futura N-1 ... por la localidad. Esta fase final del proceso de socialización tendrá dos vías: la online y la presencial. Los andoaindarras podrán dar su opinión digitalmente desde este miércoles y hasta el próximo día 15 a través de la web municipal andoain.eus; y de los días 16 al 22 a través de un formulario presencial que se pondrá a su disposición en el Ataria del Ayuntamiento y en Bastero kulturgunea.

