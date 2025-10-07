Desde este miércoles se recogerá la opinión de la ciudadanía sobre el trazado de la N-1

El Ayuntamiento pone en marcha la fase de recogida de opiniones para que andoaindarras se pronuncien sobre el trazado de la futura N-1 ... por la localidad. Esta fase final del proceso de socialización tendrá dos vías: la online y la presencial. Los andoaindarras podrán dar su opinión digitalmente desde este miércoles y hasta el próximo día 15 a través de la web municipal andoain.eus; y de los días 16 al 22 a través de un formulario presencial que se pondrá a su disposición en el Ataria del Ayuntamiento y en Bastero kulturgunea.

Todos los vecinos mayores de 16 años empadronados en Andoain podrán participar en esta recogida de opiniones. «Ya hemos llegado a la fase final. Después de estar antes del verano repartiendo información, hemos puesto en marcha charlas, puntos itinerantes de información, folletos y exposiciones, y ahora ha llegado la hora de conocer cuál es la opinión de la ciudadanía. Por eso, queremos invitar a todas y todos los andoaindarras a participar», señaló ayer el alcalde Andoni Álvarez en la misma inauguración de la exposición comparativa.

Lo dicho, para poder participar online, habrá que entrar en el enlace de la web que se ha habilitado para opinar hasta el 15 de octubre. El sondeo presencial tendrá lugar entre el día 16 y el 22, y se podrá emitir acudiendo al Ataria del Ayuntamiento y en Bastero. El horario de estos espacios para tal fin será el siguiente: Ataria, de 11.00 a 14.00 horas; Bastero kulturgunea, de 18.00 a 20.00 horas; el sábado 18 de octubre, en la casa de cultura, de 11.00 a 14.00 horas.

Por otro lado, recordaron que la exposición estará visible en Bastero hasta el día 22. «Se podrán ver 12 paneles informativos. Estos presentan de forma gráfica y comprensible las trayectorias de ambas alternativas y sus principales características», destacaron.

El alcalde quiso dejar claro que «el objetivo de todo el proceso es que los andoaindarradas accedan a la máxima información posible para formar sus propios criterios antes de dar su opinión sobre este importante tema. Por eso, junto a la exposición se han organizado las charlas en el propio Bastero, guiadas por diferentes personas expertas, para analizar los aspectos técnicos, medioambientales y sociales de ambos proyectos».

Participación ciudadana

El Ayuntamiento de Andoain insiste en que la opinión de la ciudadanía es «imprescindible» para tomar la decisión de forma abierta y consensuada. «Por eso invitamos a que todos los vecinos de la localidad participen en el proceso», concluyeron.