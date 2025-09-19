Errespetatu Andoain mantiene su cita semanal que va sumando cada vez más participantes

AndoainErrespetatu Andoain mantiene su cita semanal que va sumando cada vez más participantes
La plataforma ciudadana se reúne todos los jueves, normalmente al mediodía, en la zona de Goikoplaza
Andoain
Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:15
La plataforma Errespetatu Andoain sigue adelante con sus concentraciones semanales, los jueves, y los responsables aseguran «que cada vez están secundadas por un número ... mayor de andoaindarras».
Desde este mes de septiembre, todos los jueves, se está llevando a cabo una reunión en Goikoplaza. En ella, los responsables de la movilización quieren dejar claro que «la plataforma Errespetatu Andoain muestra su desacuerdo con el proyecto 'Lazo' que quiere llevar a cabo la Diputación Foral de Gipuzkoa. Andoain está afectado, de día y de noche, de lunes a domingo, los 365 días del año por la contaminación acústica y atmosférica. No en un barrio, sino en todo el pueblo. 71.000 coches y camiones al día nos dejan ruido y contaminación atmosférica. Nos concentramos para visibilizar el problema y pedir soluciones a la altura de las necesidades de Andoain. Nos concentramos por el desarrollo de Andoain, ¡por un futuro limpio! El 'Lazo' no resuelve los problemas, sino que los perpetúa y asfixia al pueblo de Andoain».
Aunque estas últimas semanas las concentraciones se han realizado los jueves al mediodía, la próxima semana la cita será por la tarde, en Goikoplaza a las 18.30 horas.
Puntos informativos
Recordar a los andoaindarras que quieran saber más sobre estos proyectos de conexión de la A-15 con la N-1, que en siete puntos del municipio el Ayuntamiento ha colocado unos tótems y folletos con información. Están en el Ayuntamiento, frontón Arrate, Urigain Etxea, Bastero kulturgunea, Biblioteca municipal, Polideportivo y Ambrosia Olabide. «El objetivo es dar a conocer ambas alternativas y recoger las opiniones de los ciudadanos», destacan desde el Ayuntamiento.
