Errespetatu Andoain mantiene su cita semanal que va sumando cada vez más participantes

La plataforma Errespetatu Andoain sigue adelante con sus concentraciones semanales, los jueves, y los responsables aseguran «que cada vez están secundadas por un número ... mayor de andoaindarras».

Desde este mes de septiembre, todos los jueves, se está llevando a cabo una reunión en Goikoplaza. En ella, los responsables de la movilización quieren dejar claro que «la plataforma Errespetatu Andoain muestra su desacuerdo con el proyecto 'Lazo' que quiere llevar a cabo la Diputación Foral de Gipuzkoa. Andoain está afectado, de día y de noche, de lunes a domingo, los 365 días del año por la contaminación acústica y atmosférica. No en un barrio, sino en todo el pueblo. 71.000 coches y camiones al día nos dejan ruido y contaminación atmosférica. Nos concentramos para visibilizar el problema y pedir soluciones a la altura de las necesidades de Andoain. Nos concentramos por el desarrollo de Andoain, ¡por un futuro limpio! El 'Lazo' no resuelve los problemas, sino que los perpetúa y asfixia al pueblo de Andoain».

Aunque estas últimas semanas las concentraciones se han realizado los jueves al mediodía, la próxima semana la cita será por la tarde, en Goikoplaza a las 18.30 horas.

Puntos informativos

Recordar a los andoaindarras que quieran saber más sobre estos proyectos de conexión de la A-15 con la N-1, que en siete puntos del municipio el Ayuntamiento ha colocado unos tótems y folletos con información. Están en el Ayuntamiento, frontón Arrate, Urigain Etxea, Bastero kulturgunea, Biblioteca municipal, Polideportivo y Ambrosia Olabide. «El objetivo es dar a conocer ambas alternativas y recoger las opiniones de los ciudadanos», destacan desde el Ayuntamiento.