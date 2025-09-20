Comida de quintos de 1957 en Oianume

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:31 Comenta Compartir

Más de una treintena de andoaindarras, nacidos en 1957, se reunieron este fin de semana para celebrar su cita anual de quintos que llevan organizando alrededor de 17 años. Lo hicieron en el restaurante Oianume, donde además de disfrutar de la comida tuvieron la ocasión de verse, de recordar anécdotas antiguas y ponerse al día.