Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Andoain

La asociación Salkin ha organizado para hoy y mañana la Braderie de Otoño

El Diario Vasco

andoain.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:09

Hoy y mañana tendrá lugar la Braderie de Otoño en la que participarán establecimientos asociados de Salkin. «Algunos comercios sacarán su stock a la calle, mientras que otros optaran por hacerlo en el interior de sus locales», destacan los organizadores.

Para dar mayor visibilidad al evento, los comercios participantes se adornarán con globos y banderines. Para ambientar estas dos jornadas, habrá música a cargo de la txaranga Popeye.

Salkin está celebrando estos días su Semana del Cliente y hasta el domingo, día 21, los andoaindarras podrán adquirir las cartillas que se podrán sellar en el momento de hacer las compras. Cuando se obtengan seis sellos, las tarjetas se podrán depositar el los buzones habilitados hasta el 15 de octubre y entrar así en el sorteo de un viaje.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  4. 4 La emotiva despedida a un querido camarero de San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  5. 5 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  6. 6

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  7. 7 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  8. 8 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  9. 9 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»
  10. 10

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La asociación Salkin ha organizado para hoy y mañana la Braderie de Otoño