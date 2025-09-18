La asociación Salkin ha organizado para hoy y mañana la Braderie de Otoño

El Diario Vasco andoain. Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:09 Comenta Compartir

Hoy y mañana tendrá lugar la Braderie de Otoño en la que participarán establecimientos asociados de Salkin. «Algunos comercios sacarán su stock a la calle, mientras que otros optaran por hacerlo en el interior de sus locales», destacan los organizadores.

Para dar mayor visibilidad al evento, los comercios participantes se adornarán con globos y banderines. Para ambientar estas dos jornadas, habrá música a cargo de la txaranga Popeye.

Salkin está celebrando estos días su Semana del Cliente y hasta el domingo, día 21, los andoaindarras podrán adquirir las cartillas que se podrán sellar en el momento de hacer las compras. Cuando se obtengan seis sellos, las tarjetas se podrán depositar el los buzones habilitados hasta el 15 de octubre y entrar así en el sorteo de un viaje.