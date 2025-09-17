La asociación Salkin está celebrando estos días su Semana del Cliente

La asociación de comerciantes y hosteleros de Andoain Salkin está celebrando estos días, hasta el domingo, su Semana del Cliente.

El Diario Vasco Andoain. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:57

La asociación de comerciantes y hostelería Salkin de Andoain está celebrando estos días su Semana del Cliente. Como destacan los responsables, hasta este domingo, ... 21 de septiembre, estamos organizando Bezeroen Astea y los andoaindarras podrán adquirir sus tarjetas. Y es que en el marco de esta iniciativa se repartirán 2.500 cartillas entre los establecimientos participantes, con el objetivo de entregar a los clientes en el momento de sus compras. «El funcionamiento de la campaña consiste en completar cada cartilla con seis sellos de distintos comercios del municipio. Por cada compra realizada se otorgará un sello y, una vez completada, la cartilla deberá depositarse en una de las tres urnas habilitadas en Andoain, lo que permitirá participar en el sorteo de un viaje valorado en 2.500 euros», informan desde Salkin, añadiendo que «el periodo para la obtención de los sellos se mantuvo abierto durante aproximadamente un mes, hasta el 15 de octubre». Una vez finalizado este tiempo, el 17 de octubre, se realizará el correspondiente sorteo para dar el nombre del ganador.

Braderie de Otoño Asimismo, mañana y pasado, es decir, este viernes y sábado 19 y 20 de septiembre, tendrá lugar la Braderie en la que participaran establecimientos asociados de Salkin. «Algunos sacarán su stock a la calle, mientras que otros optaran por hacerlo en el interior de sus locales. De esta manera, los vecinos y demás personas interesadas podrán hacerse con los productos a buen precio. Para dar mayor visibilidad al evento, los comercios participantes se adornarán con globos y banderines. Además, para ambientar estas dos jornadas, habrá música a cargo de la txaranga Popeye».

