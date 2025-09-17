Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La asociación de comerciantes y hosteleros de Andoain Salkin está celebrando estos días, hasta el domingo, su Semana del Cliente. MARÍA

Andoain

La asociación Salkin está celebrando estos días su Semana del Cliente

Los andoaindarras, con sus compras en comercios locales, podrán participar en el sorteo de un viaje valorado en 2.500 euros

El Diario Vasco

Andoain.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:57

La asociación de comerciantes y hostelería Salkin de Andoain está celebrando estos días su Semana del Cliente. Como destacan los responsables, hasta este domingo, ... 21 de septiembre, estamos organizando Bezeroen Astea y los andoaindarras podrán adquirir sus tarjetas. Y es que en el marco de esta iniciativa se repartirán 2.500 cartillas entre los establecimientos participantes, con el objetivo de entregar a los clientes en el momento de sus compras. «El funcionamiento de la campaña consiste en completar cada cartilla con seis sellos de distintos comercios del municipio. Por cada compra realizada se otorgará un sello y, una vez completada, la cartilla deberá depositarse en una de las tres urnas habilitadas en Andoain, lo que permitirá participar en el sorteo de un viaje valorado en 2.500 euros», informan desde Salkin, añadiendo que «el periodo para la obtención de los sellos se mantuvo abierto durante aproximadamente un mes, hasta el 15 de octubre». Una vez finalizado este tiempo, el 17 de octubre, se realizará el correspondiente sorteo para dar el nombre del ganador.

