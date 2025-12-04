Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Be Veggie inaugura mañana un intenso fin de semana

J. O.

IRUN.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:50

Be Veggie, el festival vegano de Euskadi, inaugura mañana sábado en Ficoba su séptima edición. La cita se ha consolidado como un espacio dirigido no sólo al público vegano, sino al conjunto de «quienes apuestan por una vida más ética, sostenible y saludable», indican desde Ficoba. Es punto de encuentro para «descubrir, compartir y disfrutar de alternativas que respetan a los animales, el medioambiente y las personas».

En esta séptima edición estarán presentes más de 60 expositores, quince asociaciones y seis food trucks. El programa del festival se completa con una agenda que incluye más de cuarenta propuestas, entre talleres, show cookings, charlas o música en vivo.

En la primera jornada de mañana Be Veggie abrirá de 11.00 a 20.00, con entrada grauita. Destacan en el programa varias charlas, como la que ofrecerá a las 13.00 la dietista Maddi Etxeberria sobre cómo cocinar de forma atractiva las verduras; o la entrega de los premios V-Label a las 18.00 El domingo la feria abre de 11.00 a 20.00 y el lunes, de 11.00 a 16.00.

