La Txingudi Korrika del domingo estará en números anteriores a la pandemia

Este domingo, a partir de las 10.00, se celebrará la XXVI Urme Inmobiliaria-Txingudi Korrika, organizada por Super Amara-Bidasoa Atletiko Taldea y ... Urpean de Hendaia. Es el segundo año en el que se disputa en domingo y minutos antes de la salida general empezarán los competidores en silla de ruedas y handbike.

Esta carrera es claro ejemplo del renacer del atletismo popular, que sufrió un retroceso por culpa de la pandemia. No sólo fueron las suspensiones en 2020 y 2021, sino que además en las siguientes ediciones de la mayoría de las pruebas se notó un descenso de la participación, que ahora está subiendo poco a poco.

Año Participantes Ganador Ganadora

2014 761 Ion Garraus (32'31'') Claudia Behobide (38'04'')

2015 793 Antonio Casado (32'13'') Maitane Guerrero (37'57'')

2016 680 Xavier Martínez (32'09'') Elena Silvestre (37'27'')

2017 626 J F. Notebaert (31'34'') Naroa Sagarna (39'08'')

2018 674 Unai Arroyo (31'38'') Alejandra Arribas (38'58'')

2019 643 Unai Arroyo (31'25'') Sara Villasante (37'10'')

2021 579 Unai Arroyo (30'52'') Sara Villasante (35'41'')

2022 553 Jose Gómez de Arriba (32'20'') Sara Villasante (35'25'')

2024 541 Iraitz Arrospide (31'50'') Elena Silvestre (36'34'')

2025 602 Ander Aramendi (32'56'') Maitane Melero (36'53'')

En este caso, en los cuatro años anteriores al 2020 se repartieron entre 626 y 680 dorsales, mientras que desde 2021 la cifra estuvo entre 541 y 602 del año pasado. En esta ocasión la participación va a tener un incremento importante, bastantes más de cien dorsales más que en la edición anterior.

Hasta este jueves se habían apuntado 741 personas (34% mujeres) y este viernes a las 13.00 se cerrará la inscripción en la página web kirolprobak.com, donde la tarifa actualmente es de 22 euros, tras haber empezado en 13 e ir subiendo progresivamente con el paso de las semanas. No será posible apuntarse el domingo.

Los que se han apuntado ya saben qué les espera el domingo: Un recorrido llano de diez kilómetros con la excepción de dos cuestas en Hendaia, el ascenso al centro y la cuesta de la estación, y la avenida Iparralde hasta el paseo Colón, donde estará colocado el avituallamiento, antes de bajar la calle Hondarribia. La meta estará situada en la pista de atletismo de Hondartza Kiroldegia.

Recorrido homologado

La Txingudi Korrika nació con un recorrido de 14,9 kilómetros con salida al fondo de la playa de Hendaia y paso por los tres ayuntamientos, menguó a doce kilómetros y en 2011 apostó por los 10.000 metros, distancia que se repite en varias carreras, en la que los corredores tienen referencias y que además cuenta con la homologación oficial de la Federación Española de Atletismo. Incluso el paso por los cinco kilómetros está recogido, para quienes quieran tener controlado su tiempo en esa distancia.

Al menos dos de los tres últimos vencedores estarán en la línea de salida, Jose Antonio Gómez de Arriba (2022) y Ander Aramendi (2025). Parten entre los favoritos, como Mikel Aramendi, segundo el año pasado, Jon Urtizberea, Asier Landart y Gwendal Larque. En categoría femenina las candidatas son Nerea Sarriegi e Idoia Nogales.

Además de premios a los cinco primeros hombres y mujeres y a los mejores clasificados de las tres ciudades, está el aliciente de 100 euros para quien consiga batir el récord de la prueba, que está en 30'52'' en categoría masculina y en 35'25'' en femenina, logrados por Unai Arroyo y Sara Villasante en 2021 y 2022, respectivamente.

No obstante, más allá de quienes vayan a pelear por la victoria, la Txingudi Korrika es una carrera popular. Muchos optarán por ir a la línea de salida en el barco que sale desde Kai Zaharra en Hondarribia, con servicios especiales este domingo a las 8.30, 8.45, 9.00 y 9.15. Y después, todos tendrán a su disposición las duchas y vestuarios de Hondartza Kiroldegia.

En cuanto a la recogida de dorsales y chip, será en Palmera Montero este viernes (de 18.00 a 21.00) y este sábado (de 10.00 a 13.00). Los chips y dorsales no recogidos se repartirán directamente el día de la carrera en la zona de salida de 8.30 a 9.45.

Por último, recordar que el BAT cuenta con voluntarios que van marcando varios ritmos, a 3'45'', 4'15'', 4'30'', 5'00, 5'30'' y 6'00 el kilómetro.