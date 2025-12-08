Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Javi Soroeta y Unai García, goleadores del Real Unión en Alfaro. BÁRBARA DUARTE/RUC

Irun

El tiempo extra esta vez sonrió al Real Unión

Los txuribeltz lograron una remontada para el recuerdo dándole la vuelta a un duelo que entró en el descuento con 1-0 favorable a los locales

E. Prieto

Irun

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:15

Comenta

«El fútbol a veces te da y otras te quita. Llevamos dos semanas en las que nos ha castigado en el descuento pero otras ... veces será al revés». Las frases que acaban de leer las pronunció el entrenador del Real Unión, Ramsés Gil, al término del choque ante la UD Logroñés en Gal, minutos después de que a su equipo, por segunda jornada consecutiva, se le escapase el triunfo en el descuento. El técnico segoviano no se podía imaginar cuánto sentido iban a cobrar sus palabras un par de meses después.

