El tiempo extra esta vez sonrió al Real Unión

«El fútbol a veces te da y otras te quita. Llevamos dos semanas en las que nos ha castigado en el descuento pero otras ... veces será al revés». Las frases que acaban de leer las pronunció el entrenador del Real Unión, Ramsés Gil, al término del choque ante la UD Logroñés en Gal, minutos después de que a su equipo, por segunda jornada consecutiva, se le escapase el triunfo en el descuento. El técnico segoviano no se podía imaginar cuánto sentido iban a cobrar sus palabras un par de meses después.

Tal y como profetizó Ramsés Gil, el fútbol devolvió al Real Unión el pasado domingo parte de lo que le había quitado en jornadas precedentes. Fue dentro de un partido gris por parte de los txuribeltz que se puso cuesta arriba en el minuto 60, con un tanto en la salida de un córner del Alfaro. Los irundarras, que habían convertido al cancerbero riojano en un espectador más de La Molineta hasta entonces, despertaron de su pequeño letargo y empezaron a generar una ocasión tras otra sin acierto. Cuando no era el meta Alegría, era el larguero el que desbarataba los intentos de los fronterizos. Hasta que llegó el descuento. O para ser más precisos, el minuto 96.

Pocos segundos antes, Telle había forzado una falta en campo propio que él mismo se encargó de patear, a la desesperada, al área rival. Allí, en la frontal, estaba De la Mata para prolongar de cabeza el balón hacia el área chica, donde apareció el 'tiburón' Soroeta para cruzarla con el exterior.

El punto ya era un botín muy suculento a esas alturas pero todavía quedaban emociones fuertes. El saque de centro de los locales fue un disparo directo a la portería de Tena que no revistió peligro y la posesión no tardó en volver al conjunto txuribeltz. Los de Ramsés Gil habían olido sangre y Unai García culminó una remontada heroica. El 7 unionista se perfiló con un toque en el semicírculo del área y sacó un disparo seco que se coló pegado al palo en el 98 para poner el 1-2 en el marcador. La expedición del Real Unión y a la afición desplazada desde Irun enloquecieron.

«La liga es larguísima»

Con su temple habitual, sereno en la victoria y en la derrota, Ramsés Gil resumió desde la tranquilidad lo sucedido en el tiempo extra señalando que «el equipo ha peleado hasta el final, igual que lo hará en el futuro para pelear cualquier partido». El técnico segoviano consideró «justa la victoria pero si hubieran ganado ellos también lo hubiese sido».

Como suele suceder en la categoría, el encuentro «estuvo condicionado por el estado del césped» y «por la forma de jugar del rival», que durante muchos tramos esperó al Real Unión para sorprender en rápidas transiciones. «Hay que saber adaptarse y combatirlo», apuntó Gil, sobre un duelo que calificó de «muy disputado, precioso y que por suerte ha caído de cara».

El Real Unión continúa escalando posiciones en la tabla pero el entrenador de los irundarras sigue centrándose única y exclusivamente en la siguiente cita. «La liga es larguísima y tenemos que seguir peleando cada partido como estoy seguro vamos a hacer».