Irun

Las solicitudes para las txoznas de Santo Tomás pueden tramitarse hasta el día 31

M. A. I.

Irun.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:11

Comenta

El plazo para presentar solicitudes para la instalación de txoznas en Santo Tomás está abierto hasta el día 31, viernes de la semana que viene. La convocatoria está dirigida a todas las entidades o asociaciones de Irun culturales, deportivas, recreativas o sociales que cumplan con los requisitos. La lista provisional de solicitudes admitidas se expondrá el día 6 de noviembre en el servicio de Cultura del Antiguo Hospital, en el SAC y en irun.org. Habrá un plazo de tres días naturales para efectuar alegaciones. Se autorizará la instalación de un máximo de seis txoznas que serán adjudicadas en el sorteo público que tendrá lugar el 12 de noviembre a las 19.00 en la Sala de Conferencias del Amaia. Será obligatoria la asistencia de la persona interlocutora de cada una de las entidades solicitantes.

Las bases con los requisitos, el plazo y demás documentación se pueden consultar en el SAC y en la web municipal, y los impresos de las solicitudes pueden presentarse en las oficinas del SAC.

