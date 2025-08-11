Recuerdo y homenaje a los fusilados en Pikoketa

Iñigo Morondo Lunes, 11 de agosto 2025, 19:14 Comenta Compartir

Blaia, el cementerio municipal de Irun, ha acogido este lunes, 11 de agosto, un acto de reconocimiento en memoria de las personas que fueron fusiladas en Pikoketa en esa misma fecha de 1936. En el 89º aniversario de aquellos trágicos hechos, a las 12.00 horas en el panteón que alberga los restos se ha realizado una ofrenda floral seguida de un respetuoso minuto de silencio en honor a todas las víctimas.

Al acto han acudido la alcaldesa de Irun, Cristina Laborda; el concejal delegado de Dereechos Humanos y Memoria Histórica, Gorka Álvarez, y representantes de los grupos políticos municipales Socialistas de Irun, EAJ-PNV, EH Bildu y Partido Popular. También ha habido representación de las dos asociaciones de memoria histórica de la ciudad, Kepa Ordoki Memoria Historikoa Bidasoan y la Asociación Republicana Irunesa Nicolás Guerendiain.

Aquel martes 11 de agosto de 1936, tropas bajo el mando del coronel Beorlegui ejecutaron al menos a 20 personas -entre ellas miembros de la Juventud Comunista de Irun y algunos carabineros- que se encontraban en el caserío Pikoketa. En el grupo se encontraban jóvenes como Mertxe López Cotarelo (16 años) y Pilar Vallés Vicuña (18 años). Fueron sorprendidos por las fuerzas de Beorlegui y se rindieron, pero igualmente fueron fusilados.

Durante el franquismo, el paradero de sus cuerpos permaneció oculto. Fue en 1976 cuando Marcelo Usabiaga -hermano de uno de los fusilados- inició las labores de localización de la fosa común, hallada dos años después. En 1978 se realizó la exhumación, y los restos fueron trasladados a un panteón en Blaia, escenario donde desde entonces se celebra este homenaje anual. Durante estos años se ha continuado con investigaciones para identificar los restos y recientemente (años 2021 y 2022) se identificaron nuevas víctimas: Miguel Lorenzo Pascual y «Chato», cuyos nombres han sido inscritos en la lápida conmemorativa este mismo año.