El Real Unión empató su primer amistoso con la vista puesta en la Copa Federación

La liga de 2ª RFEF arranca dentro de un mes prácticamente, el fin de semana del 6 y el 7 de septiembre, pero la Copa ... Federación ha puesto el primer compromiso oficial del Real Unión mañana mismo. Los txuribeltz llegan a ese duelo, en Sestao contra el River a las 19.00, con una única probatura, la del sábado en casa contra el Portugalete.

Cuatro días antes del estreno en competición oficial, Ramsés Gil planteó el amistoso como un ejercicio más, con muchas rotaciones, cargas repartidas y la oportunidad de ver a todos los disponibles, incluidos varios jugadores del filial, que tienen serias opciones de acumular minutos con el primer equipo esta temporada. En ese escenario, hasta tres jugadores irundarras saltaron al verde.

La anécdota está en que no vistieron el uniforme del primer equipo, ni ellos ni ninguno de los otros futbolistas txuribeltz que disputaron minutos, porque las equipaciones no han llegado aún y se usaron las del Roca de la pasada temporada. Se espera que los nuevos uniformes estén en Gal a tiempo para la disputa del partido copero de mañana.

Reestreno de Peru Ruiz

En el plano deportivo, el encuentro se saldó con un empate a uno que refleja mal lo que se vio en el campo, porque ambos equipos acumularon buenas ocasiones en número suficiente como para haber anotado algún gol más.

Al Real Unión le faltó precisión y las más claras de sus opciones las malograron los propios jugadores txuribeltz y no tantas el meta rival. En el área local, fueron varias intervenciones de mérito de Lander Emery las que privaron a los portugalujos de marcar. Al final el balón parado fue clave, con el Real Unión sumando su tanto en un penalti que convirtió Peru Ruiz, y el Portugalete consiguiendo el empate en una jugada ensayada a partir de un saque de esquina.

«Que marque es lo de menos, lo importante es que todos trabajemos en la misma dirección», valoraba el delantero de Astigarraga al término del partido. «El trabajo en equipo es lo que nos llevará a alcanzar los objetivos».

En ese sentido, Ramsés Gil destacó «la actitud brillante de los chavales» en este primer amistoso. «Después de dos semanas de trabajo duro era una piedra de toque inmejorable para nosotros, un equipo de buen nivel», que llegaba más rodado, más hecho. Además del rival también se enfrentaron al intenso calor del sábado, «así que, dadas las circunstancias, creo que las cosas salieron bien, entre comillas. A estas alturas de temporada es complicado que todo fluya como queremos, pero me ha gustado lo que he visto».

Gil alineó de inicio a Lander Emery, Álvaro Mateo, David Fernandez, Peru Ruiz, Tellechea, Mancisidor, Soroeta, De la Mata, Louakima, Muhammad y Boulmot. También jugaron Odei Rodríguez, Ander Fernández, Laken Torres, Molina, García, Fontán, Arruti, Zabalo, Pinillos y Señorans. Del total, nueve tienen ficha del filial.

El club trabaja aún en la llegada de algunos jugadores más al primer equipo, al menos uno de perfil ofensivo y un central.