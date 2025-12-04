El primer 'Open Internacional de Irun' se celebra desde este viernes en la biblioteca CBA

El ajedrez será el protagonista del fin de semana, con la disputa, desde este viernes hasta el lunes del 'I Open Internacional Ciudad de ... Irun', organizado por Bidasoa Xake Kluba.

Esta entidad nació en 2019 y, aunque es un club joven, está acostumbrado a organizar torneos, como el Salto Systems en el frontón Uranzu con 150 participantes e incluso el Campeonato de Gipuzko y se ha animado con un evento mayor, para lo que ha formado un grupo de trabajo y cuenta con apoyo institucional y de patrocinadores, siendo los principales ZAISA e Irundin. Tenía el tope en 120 participantes y se han inscrito 104 ajedrecistas, entre los que la española es la nacionalidad más representada pero hay además banderas de otros doce países: Argentina, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chipre, Francia, Georgia, India, México, Ucrania y Venezuela.

Torneo 'I Open Internacional Ciudad de Irun', en la biblioteca CBA.

Fechas Este viernes a las 17.30, sábado y domingo a las 10.00 y 17.00 y lunes a las 09.00 y 15.30. Entrega de trofeos a las 19.30.

Destacados Hay tres Grandes Maestros, el ucraniano Yuri Solodovnichenko, el toledano David Larino y el hindú Nikhil Shyamm.

Desde este viernes hasta el lunes

El torneo se disputará en la biblioteca CBA, arrancando este viernes a las 17.30 horas y con sesiones dobles el sábado (10.00 y 17.00), domingo (10.00 y 17.00) y lunes (09.00 y 15.30). A las 19.30 del lunes se llevará a cabo la entrega de trofeos y es probable que el ganador sea extranjero, ya que hay siete entre los diez primeros del ránking.

El torneo es abierto a cualquier jugador y jugadora con licencia federativa española en vigor, o código FIDE si reside en otro país. La federación internacional ha validado el evento, que cuenta con 6.000 euros en premios y cuyo formato será de siete rondas y el ritmo de juego, de 90 minutos más 30 segundos de incremento, ritmo lento.

Hasta Irun se van a acercar tres Grandes Maestros, el mayor nivel del ajedrez: el ucraniano Yuri Solodovnichenko (ELO 2.510, puesto 526 del mundo), el toledano David Larino y el hindú Nikhil Shyamm. Son primero, tercera y cuarto de un ránking en el que la segunda posición es para el georgiano Irakli Akhlediani, uno de los siete IM (Maestro Internacional). También hay tres FM (Maestro de la FIDE, federación internacional).

En total hay 24 jugadores por encima de los 2.100 puntos ELO, lo que coloca a esta primera edición en el primer puesto a nivel de Gipuzkoa y el segundo de Euskadi este año. De España habrá jugadores de 40 clubes diferentes y de trece provincias. Los aficionados que lo deseen podrán seguir en vivo el evento.

Por parte del Bidasoa Xake Taldea participarán Manuel Mayo, 28º en el ránking del torneo, Ibon Muñoz (37º, siendo sub'18), Jon Vernier, Siena Ibarra, José María Laguna, Imanol Castejón, Joel García, Aimar Arretxe, Adur Muñoz, Ecaterina Apostol, Enzo Nogaledo, Nicolás Chalvidan, Danila da Coicencao, Odei Ibargoien, Erik Mata, María Angeles Piera, Juan Manuel Reyes García, Juan Manuel Reye Saavedra, Iñigo Rodríguez, y del Marlaxka de Hondarribia tomarán parte Jurgi Díaz, Iñaki Barros, Gontzal Lera, Patxi Díaz, Oihan Pérez y Jon Irigaray,

Charla de Leontxo García

La guinda del evento será la charla que Leontxo García ofrecerá el lunes a las 11.00 en la misma biblioteca, titulada 'El ajedrez educa y enseña a pensar'.