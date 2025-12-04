Las populares canciones de Mecano suenan mañana en el Amaia con Aidalai

I. M. IRUN. Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:50 Comenta Compartir

La banda de los ochenta y noventa Mecano dejó una huella profunda en la música nacional y algunas de sus canciones se han incorporado al cancionero festivo de las últimas décadas del pasado siglo. 'Me cuesta tanto olvidarte' tiene más de 375 millones de reproducciones en Spotify, 'Cruz de Navajas', más de 250 millones e 'Hijo de la Luna', más de 200 millones. Las tres forman parte de 'Entre el Cielo y el Suelo', un disco editado en 1986.

Muchos de esos himnos que Mecano elevó a los altares de la música pop van a sonar mañana, a partir de las 20.00 horas en el auditorio del Amaia. Los encargados de interpretarlos serán Manu Porras, Pepe Monzón, Cristian Garcia, Daniel Millán e Isabel Fernández. Juntos, bajo la denominación 'Aidalai', estos cinco músicos pusieron en marcha en 2021 este homenaje a Mecano que se ha convertido en un referente.

Las entradas están disponibles en irun.org/entradas a un precio de 28,99 euros. La iniciativa de esta propuesta ha nacido de la promotora irundarra Cult Productions. «Hemos querido apostar por un tributo a Mecano que tuvimos la suerte de poder ver en otro sitio y dijimos 'esto hay que traerlo a Irun porque va a ser exitazo'», explica Yon Gallardo, de Cult Productions.

Según cuenta, «es un gran espectáculo que va más allá de un mero concierto. Tiene una puesta en escena increíble, con luces, vestimentas... Y luego es que, musicalmente, parece que son ellos. Es un tributo que lleva ya acumulados más de 100.000 espectadores a nivel nacional».

Entradas para Flashback

Gallardo cree que es un espectáculo para disfrutarlo, «con canciones que todos nos sabemos».

Tras esta cita del sábado con Aidalai, Cult Productions se pondrá a pulir los detalles de la segunda edición del festival Flashback, el 18 de abril, en Ficoba. Aún quedan algunas entradas disponibles para lo que promete ser otra gran fiesta.