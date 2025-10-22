Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hilaren 15ean egindako manifestaldia oso jendetsua izan zen. MORONDO

Irun

Palestinaren aldeko tokiko taldeak bilera egingo du gaur Palmera Monteron

M. A. I.

IRUN.

Asteazkena, 22 urria 2025, 20:10

Comenta

Palestinaren aldeko tokiko mugimenduak, joan den astean manifestazioa deitu zuenak, bilera irekia antolatu du gaur Palmera Monteron. Deialdia arratsaldeko 18:30ean da eta nahi duen pertsona orok hartu dezake parte. Hilaren 15an San Juan plazan hasi eta bukatu zen manifestaldiak izan zuen erantzun arrakastatsua ikusirik, Irun Palestina kolektiboko kideek bileraren deialdia luzatzea erabaki zuten. Mobilizazio hartan ehundaka lagunek parte hartu zuten. Bidean zehar Israelekiko boikota exijitu zen, baita genozidioa geldi-tzeko eskaera egin eta Palestinar herriak estuta sortzeko duen eskubidea babestu eta aldarrikatu zen ere.

Ideia hauetan guztietan sakon-tzen zuen manifiestoa irakurri zen ibilaldia San Juan plazara bueltatu zenean.

