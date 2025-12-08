Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Náyade Abesbatza recibió muy buenos comentarios por parte del jurado en el certamen coral Villa de Avilés.

Irun

Nayade Abesbatza participa en el prestigioso Certamen Coral Villa de Avilés

M. A. I.

Irun

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:16

La coral de voces blancas de Náyade Abesbatza participó el pasado 29 de noviembre, bajo la dirección de Alaitz Urkia, en el XLI Certamen ... Coral Villa de Avilés celebrado en la localidad asturiana. Además del grupo irundarra, estuvieron presentes en la cita el andaluz Nubah, el canario Ainur, el gallego Gaos y el asturiano Lithos. Fue este último, cantera adolescente del coro León de Oro, el que logró el máximo galardon.

