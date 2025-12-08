Nayade Abesbatza participa en el prestigioso Certamen Coral Villa de Avilés

La coral de voces blancas de Náyade Abesbatza participó el pasado 29 de noviembre, bajo la dirección de Alaitz Urkia, en el XLI Certamen ... Coral Villa de Avilés celebrado en la localidad asturiana. Además del grupo irundarra, estuvieron presentes en la cita el andaluz Nubah, el canario Ainur, el gallego Gaos y el asturiano Lithos. Fue este último, cantera adolescente del coro León de Oro, el que logró el máximo galardon.

En cualquier caso, la coral irunesa realizó una magnífica actuación que le llevó, en el cómputo total de puntuaciones, a obtener una puntuación correspondiente al segundo premio.

Dentro de un repertorio complejo, Náyade Abesbatza interpretó 'O Sacrum convivium' de T.L.Victoria, 'Der 23 Psalm' de F. Schubert, 'O Sapientia' de T.Vulc, además de la pieza en euskera 'Euskal Jokoak' de Javier Busto y la asturiana 'La fonte' de G. Martínez.

Náyade recibió una valoración positiva por parte de miembros del jurado, que destacaron «el buen sonido del coro» y animaron a la formación a «aprovechar este momento para ir adelante con todo. Teneis coro para hacerlo». A sus 28 años de historia, atraviesa uno de sus momentos más dulces con 35 componentes en activo y muchos retos por alcanzar en 2026. «Ahora», señalan desde la coral, «es hora de descansar de manera activa, disfrutando del programa navideño. A la vuelta de vacaciones será el momento de decidir qué rumbo tomar y hacerlo con la entrega e ilusión de siempre».

Desde Náyade Abesbatza adelantan que «queda mucha partitura que cantar y muchos lugares a los que llevar el nombre de Irun».