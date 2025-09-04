Las medidas por la Operación Retorno evitaron el colapso de las vías urbanas Sólo el viernes 22 de agosto se amplió el radio de controles de paso de la Policía Local al nivel 2; aquel día 60.000 coches pasaron la frontera

La alcaldesa, Cristina Laborda; el delegado de Seguridad, Iñigo Bergés, y el suboficial de Tráfico de Policía Local, Fran Ortiz, junto al video wall desde el que se centralizó el trabajo de coordinación del dispositivo local de la operación retorno en la segunda quincena de agosto.

La Operación Retorno ha traído a los pasos fronterizos irundarras más de 650.000 vehículos este verano. Como bien matizaba Fran Ortiz, suboficial de Tráfico de la Policía Local, «el dato se refiere a coches de los países que la DGT considera para la operación retorno: Francia, Reino Unido, Italia, Bélgica, Alemania, Países Bajos y los países del Magreb. Dentro de un tiempo tendremos el dato global, con todos los pasos por la frontera, y estará en torno al millón, seguro».

La buena noticia es que pese a la intensidad del tránsito fronterizo «por tercer año podemos decir que con las medidas adoptadas, con el esfuerzo de la Policía Local y la coordinación interinstitucional evitamos el colapso en la ciudad», valoró la alcaldesa, Cristina Laborda. Reconoció que «obviamente no podemos decir que no se notara. Es imposible la ciudad viva como si no existiese esa Operación Retorno. Sabíamos que las entradas y salidas serían más complicadas algunos días porque hablamos de un flujo de decenas de miles de vehículos en muy pocas horas y eso necesariamente de alguna manera nos impacta». Pero insistió en que «la movilidad interna funcionó bien todos los días y ése era nuestro objetivo».

vehículos atribuibles a la operación retorno (es decir, matriculados en Francia, Reino Unido, Italia, Bélgica, Alemania, Países Bajos y los países del Magreb) han cruzado alguna de las tres fronteras irundarras (Santiago, Behobia y Biriatu) a lo largo de este verano Policía Local espera recibir de la DGT la cifra total, incluyendo los coches de otros países «que será similar a la del año pasado, en torno a un millón de vehículos», prevén.

Efectividad en las medidas

La medida principal cuando los flujos empiezan a desbordar la autopista pasa por colocar controles de Policía Local en accesos clave y filtrar los vehículos propios, a los que se da paso a la trama urbana, de los de paso, que se derivan a la autopista o la variante. Los controles se ejercen en tres niveles en función de la intensidad de tráfico. «El tercero no se llegó a activar y el segundo sólo un día, el 22 de agosto, viernes. Aquel día, sobre todo por la tarde, pasaron la frontera, contando los tres pasos existentes en la ciudad, 60.000 vehículos, 40.000 atribuibles a la operación retorno y otros 20.000 ajenos a la misma», explicó Ortiz.

El delegado de Seguridad, Iñigo Bergés, detalló que el dispositivo especial estuvo activo entre el 14 y el 30 de agosto, periodo que incluía «tres fines de semana, festivos y fechas de retorno masivo de vehículos». Bergés apuntó que «19 agentes se dedicaron a cubrir los cruces y desvíos en puntos como Oñaurre y Letxumborro para evitar colapsos simultáneos». También detalló que se usaron «103 vallas, 81 carteles de dirección y prohibición y 75 conos en 60 puntos estratégicos. Se reforzó la semaforización con la ampliación del tiempo verde en puntos clave y se suprimieron pasos peatonales sin semáforo en la avenida Iparralde y en Behobia».