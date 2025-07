El Mariño Real Unión se prepara para vivir su experiencia en la nueva 3ª RFEF

Dos ascensos en las dos temporadas en los que los escudos de Real Unión y Mariño han lucido en la misma camiseta han lanzado el ... fútbol femenino local a categorías nacionales. El primer equipo del Mariño Real Unión jugará la temporada próxima en 3ª RFEF, la cuarta categoría.

La competición se ha reestructurado en 18 grupos. Uno de ellos, el vasco, agrupará a las irundarras con otros once equipos. Estarán Athletic C, que no ha subido porque el otro filial le ha hecho tapón, y también Real Sociedad C, Eibar C y Alavés B, que se pueden ver en la misma circunstancia, lo mismo que el filial del Bizkerre, un club referente del fútbol femenino vizcaino. «Para nosotras la exigencia va a ser mayor», prevé el entrenador del equipo, Imanol Gómez. El primero asciende, los cuatro siguientes se juegan otra plaza de ascenso en play-off y los dos últimos pierden la categoría. De doce puestos, siete tienen premio o castigo. «Puedes estar luchando por no caer en descenso y ganando dos partidos seguidos verte en play-off. O viceversa. Sólo de pensarlo se me acelera el pulso». En la nueva temporada, la plantilla «no tendrá grandes cambios. Tenemos la baja de Mireia Zumeta, nuestra capitana, que se va a estudiar fuera. Su ausencia será grande en el vestuario, porque era una referencia» Sobre el césped Gómez cree que «hay compañeras que la suplirán bien».

Alberto Mancebo, coordinador de la estructura Mariño Real Unión, adelanta que «habrá alguna incorporación. No muchas, porque estamos construyendo este proyecto de abajo hacia arriba. Tres jugadoras del equipo cadete (menores de 18) que el año pasado ya estuvieron con el primer equipo se consolidan». Otras cadetes que pasan de edad «van a a reforzar el filial para buscar el ascenso a División de Honor».

Imanol Gómez Entrenador Mariño Real Unión«Las chicas son ambiciosas. No descender sería un objetivo escaso. El reto es aprender, crecer, disfrutar y no pasar apuros» Alberto Mancebo Coordinador Mariño Real Unión«Sólo el primer equipo del Real Unión y el primer equipo del Mariño Real Unión estarán en categorías nacionales de fútbol»

Para el primer equipo el objetivo en la nueva categoría no será tan ambicioso, «pero por lo que conocemos del resto de equipos, luchar por no descender me parece escaso», asegura Gómez. «Estas chicas son ambiciosas; son exigentes con ellas mismas y con nosotros. Será lo que ellas quieran, pero desde el staff creemos que tiene que ser un año para aprender, crecer, disfrutar de la categoría y no pasarlo mal». El año pasado lo plantearon igual y luego el equipo no bajó del quinto puesto en ningún momento.

Esta vez, Gómez lo sabe, «no será igual. Es una categoría muy exigente. Necesitamos que todo el mundo, Mariño, Real Unión, incluso el Ayuntamiento, sean conscientes de que lo que tenemos entre manos es un proyecto de grandes dimensiones y hay que darle la importancia que merece». El entrenador no quiere que se equivoque el sentido de su mensaje. «Estamos encantados con el Mariño y con el Real Unión, pero creo que nos toca reivindicar, porque tengo la sensación, igual dentro de un mes no es así, de que todo el mundo ve a este equipo igual que el año pasado. Y no es así. Ha habido un cambio grande».

Mancebo suma su voz a la de su compañero. «En el fútbol irunés sólo el primer equipo del Real Unión y el primer equipo del Mariño Real Unión van a competir en categorías nacionales y eso hay que tenerlo en cuenta». Reclaman más apoyo, más horas de campo, más instalaciones... «Sabemos que es una demanda generalizada en los clubes, pero creo que nos hemos ganado el derecho a exigir».

El fútbol femenino está en auge, «también en Irun, gracias a estas chicas», dice Mancebo sin olvidarse de agradecer la apuesta de los dos clubes, agradecimiento que hace extensivo a los patrocinadores, Orialki, Transordizia, CBL, BM, Pasquier, Kia y Fineline. A este último, agradece de manera expresa, que posibilitara a todo el equipo la celebración del ascenso en una casa rural.