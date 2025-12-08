Una joven generación de artistas locales llena de color la Navidad del Gazteleku

El programa GazteArtean Expo ha cumplido su primera década en este año que ya va mirando a su fin. Durante diez años, con esta iniciativa, ... jóvenes artistas de la comarca y los alrededores han encontrado en el Gazteleku Martindozenea un entorno idóneo para exponer su obra, en algunos casos, por primera vez.

Con el programa consolidado como una experiencia de éxito tanto para acercar el arte a los jóvenes como para acercar a los jóvenes al arte (mediante los talleres con los artistas que han expuesto), el servicio de Juventud del Ayuntamiento y el director de GazteArtean Expo, Garikoitz Murua, han dado un paso más. Hasta final de año, las paredes que decoran las exposiciones de GazteArtean Expo las visten 32 cuadros de otros tantos artistas de entre 12 y 17 años, miembros de las academias formativas de Susana Ferreira, de Aitor Espie y la municipal. «Es la mejor manera en la que podíamos cerrar este año de aniversario», aseguraba la delegada de Juventud, Sandra Caballero.

artistas irundarras de 12 a 17 años participan en 'Hemen artistak gara!, la muestra que está en Martindozenea hasta el 7 de enero Cristina Pintea, Jack Espie, Maialen Iguiñiz, Othman L., Ane Seijas, Oihan Perea, Lucia Vega de Seoane, Nick Santos Cortadi, Mohamed Khar, Itsaso Barreto, Andrea Nevado, Luna Madejon, Malen Pinelo, Ambar Romano, Izaro Ubetagoyena, Nora Seijas, Shara Ye, Evellyn Ribeiro, Aitor Iribarren, Karla Aquilar, Laia Hernandez Uzal, Oier Acosta, Iraitz Hazen, June Lozano, Naroa Arocena, Clhoe Laurent, Maddi Torres, Aqhavni Aleksanyan, Iraia Elicegui, June Lakarta, Sofia Solovka y Diana Zabolotskiy.

La concejala destacó que con esta colección Martindozenea es, más que nunca, «punto de encuentro entre adolescentes de la ciudad y jóvenes artistas que quieren expresar su creatividad y que, en un futuro, pueden tener una carrera profesional en esto». También lo considera un valor por la capacidad que tiene esta muestra de promover «inquietud creativa» en los y las jóvenes que verán los cuadros durante este mes en el Gazteleku.

Tres perspectivas de trabajo

Las academias participantes son tan diferentes que lo que presentan sus alumnos abraza la variedad desde el punto mismo de la premisa con la que se han planteado responder a la invitación.

En la Academia Municipal de Dibujo y Pintura el curso de los jóvenes funciona por proyectos «y decidimos hacer un trabajo cohesionado», explicó la profesora del centro Rakel Salinas. «Decidimos entre todos que cada uno eligiera un personaje y, teniendo en cuenta las sesiones que teníamos hasta la inauguración de la exposición, les propusimos hacer el personaje a lápiz y el fondo mediante collage».

De manera muy diferente se planteó la aportación entre los alumnos de Susana Ferreira. «Trabajo individualmente con cada uno y a lo largo del curso realizan una serie de obras y cada uno ha decidido cuál de las que ha hecho este año traía a la exposición», explicó la artista. Casi todo son óleos y aunque algunos coinciden en el tema, la mayoría muestra un enorme abanico de estilos y motivos.

En el taller de Espie, en esas edades, «las clases son de exploración y experimentación, muchas veces ligadas al diseño de personajes, intentando romper los estereotipos que ellos manejan y buscando otras técnicas, otros estilos». De los cuadernos de trabajo de algunos de esos alumnos, se han escaneado e imprimido la obra que cada uno ha decidido.

Entre tanta variedad de partida sí hay puntos comunes en las tres academias. Uno es el agradecimiento compartido por la oportunidad que han recibido sus alumnos; al mismo tiempo, la grata sorpresa de que la mayoría de alumnos y alumnas a las que se les propuso aceptaron dar el paso de exponer. También estaban contentos con el resultado global y con cada una de las obras.

Garikoitz Murua firmó también esa valoración: «El resultado ha sido fantástico y la variedad, enorme. Y eso es algo bueno pensando en los jóvenes que verán la exposición, en las puertas que le abrirá ver a gente de su edad haciendo cosas de este nivel y tan diferentes». Para el artista, como coordinador del programa, ha sido además «una oportunidad para ir conociendo a los artistas de los próximos años. El nivel es altísimo y creo que es justo reconocer el mérito que en eso tienen los profesores y profesoras».