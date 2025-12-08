Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Aitor Espie, Susana Ferreira, Sandra Caballero, Rakel Salinas y Garikoitz Murua en Martindozenea. MORONDO

Irun

Una joven generación de artistas locales llena de color la Navidad del Gazteleku

La última muestra del décimo aniversario de GazteArtean Expo lleva a una treintena de alumnos de Susana Ferreira, Aitor Espie y de la Academia Municipal de Pintura

Iñigo Morondo

Irun

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:16

El programa GazteArtean Expo ha cumplido su primera década en este año que ya va mirando a su fin. Durante diez años, con esta iniciativa, ... jóvenes artistas de la comarca y los alrededores han encontrado en el Gazteleku Martindozenea un entorno idóneo para exponer su obra, en algunos casos, por primera vez.

