Las irunesas de la Real abrirán los sanmarciales Sandra Ramajo. La capitana txuriurdin muestra la Copa de la Reina ganada por la Real Sociedad. / LÓPEZ La capitana Sandra Ramajo, Leire Baños, Sara Olaizola y Erkuden Lasa realizarán el Saludo Oficial de fiestas Las recientes campeonas de la Copa de la Reina se dirigirán a sus vecinos desde el balcón del ayuntamiento el próximo 23 de junio M.A.I. IRUN. Martes, 14 mayo 2019, 00:14

El Saludo Oficial de las Fiestas de San Pedro y San Marcial de este 2019 correrá a cargo de Sandra Ramajo, Leire Baños, Sara Olaizola y Erkuden Lasa, las cuatro jugadores irunesas de la Real Sociedad que el pasado sábado se proclamaron campeonas de la Copa de la Reina.

El alcalde, José Antonio Santano, comunicó ayer esta decisión después de haberla compartido con los portavoces de los grupos municipales. «Con esta elección queremos poner de manifiesto un reconocimiento público al deporte femenino, a cuatro mujeres que junto a sus compañeras han hecho historia, nos han hecho vibrar, sufrir, emocionarnos, alegrarnos y disfrutar al máximo nivel deportivo. No podemos estar más contentos y más orgullosos de ellas», afirmó.

Sandra Ramajo 31 años, defensa. Capitana de la Real Sociedad; una de las veteranas del equipo, testigo y protagonista de la transformación que está viviendo el fútbol femenino. No seguirá en el club. Antes, jugó en el CD Mariño. Leire Baños 22 años, defensa y centrocampista. Joven pero habitual de las alineaciones del equipo, jugó titular la final. Comenzó en el Irun Artia. Sara Olaizola 21 años, centrocampista. La Real le ha renovado el contrato, muestra de las expectativas que despierta. Jugó en el Mariño. Erkuden Lasa 21 años, defensa. Llegó para reforzar el filial pero ya ha debutado con el primer equipo. Se formó en el Mariño.

Según indicó el primer edil «este nombramiento ha sido una petición constante durante todo el fin de semana en redes sociales. Muchos iruneses e irunesas me han trasladado que les parecía una buena idea que estas mujeres fueran las responsables del saludo de este año y la verdad es que no he podido estar más de acuerdo»

Ejemplo de una gran cantera

Santano trasladó su felicitación a algunas de estas realistas irunesas el mismo sábado, cuando se proclamaron campeonas de la Copa. Ayer, con algo más de calma en las agendas de las jugadoras, se puso en contacto con ellas para comunicarles esa «decisión mayoritaria del Ayuntamiento de Irun» para nombrarles responsables del Saludo Oficial de las Fiestas de San Pedro y San Marcial 2019.

Las cuatro futbolistas representan el buen trabajo de formación que se ha venido haciendo en la ciudad en lo que al fútbol femenino se refiere. Tres de ellas han jugado en el equipo femenino del Club Deportivo Mariño, la otra lo hizo en el Irun Artia. Sandra Ramajo es la capitana de la Real Sociedad y Leire Baños se ha convertido en una de las piezas clave del equipo en este final de temporada. Sara Olaizola ha visto renovado su contrato para continuar otro año más con la camiseta txuri urdin. En el último partido de liga, precisamente contra el Atlético de Madrid al que unos días después derrotaría en la final copera, Olaizola jugó de titular y fue sustituida en el segundo tiempo para propiciar el debut en la máxima categoría de la cuarta irundarra, Erkuden Lasa, que dejó el Mariño por la Real a finales de la pasada campaña para reforzar el filial donostiarra. La portera hondarribitarra Mariasun Quiñones, que también jugó en distintas categorías con el CD Mariño, completa la nutrida representación bidasotarra en esta Real femenina.