El Irudek Bidasoa Irun jugará esta temporada envuelto en su territorio La nueva camiseta lleva los nombres de los municipios de Euskadi, Navarra e Iparralde con los que el club tiene relación

Iñigo Morondo IRUN. Martes, 12 de agosto 2025, 20:10 Comenta Compartir

El Club Deportivo Bidasoa ha dado a conocer las nuevas equipaciones que lucirá el Irudek Bidasoa Irun por las canchas de la Liga Nexus Energia Asobal. Con el lema 'Lurraldea gara' como motivo principal del concepto. La nueva indumentaria pone en valor la Eurorregión y más concretamente el territorio transfronterizo en el que el club ha ido tejiendo redes de colaboración a todos los niveles y que abarca Euskadi, Iparralde y el norte de Navarra.

«La camiseta refleja el camino recorrido por el club, que ha sabido tejer vínculos sólidos con numerosos pueblos, clubes convenidos e instituciones a ambos lados de la muga», aseguraban desde las oficinas del polideportivo Artaleku.

El diseño de las camisetas «nace del momento que atraviesa la entidad: una etapa de crecimiento deportivo, institucional y territorial marcada por su presencia en Europa y una red cada vez más amplia de colaboración con clubes y comunidades».

Como en las últimas temporadas, el autor de la camiseta ha sido el diseñador irundarra Iñigo Sanz. Fiel a «los colores clásicos con los que se identifica la institución, el amarillo y el azul, símbolo del club», Sanz ha seguido «un proceso creativo con el que he buscado transformar la imagen en relato y el relato en identidad. Está inspirado en el territorio definido como Eurorregión, donde el club tiene una fuerte presencia, y el patrón gráfico incluye los nombres de todos los pueblos con los que el Club Deportivo Bidasoa mantiene vínculos reales, representando cada uno de ellos un hilo que une al equipo con su comunidad». En la parte trasera del cuello se incorporan los escudos de las siete provincias de ese territorio, junto con la Ikurriña «como símbolo de identidad compartida. Esta camiseta va un poco más allá del diseño deportivo, es una declaración de pertenencia: vestirla es vestir el territorio, su historia y las conexiones que lo hacen más fuerte y unido que nunca», asegura el joven irundarra.

Amistoso en casa

Por otra parte, en el plano deportivo, el Irudek Bidasoa Irun tiene previsto jugar este viernes a las 12.00 horas un amistoso en Artaleku contra el Blendio Balonmano Sinfín, de División de Honor Plata. Tras la cita en Orio la pasada semana con victoria mínima 31-30 ante Anaitasuna, será la oportunidad de ver en casa a la plantilla de este año.