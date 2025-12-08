El Irudek Bidasoa Irun enlaza por primera vez en esta liga tres victorias seguidas

Salvo Logroño y Ademar, que empataron en la cancha riojana, los equipos situados entre los siete primeros de la tabla de la Liga Asobal ... ganaron sus partidos, por lo que casi no cambia la clasificación, a tres jornadas del parón navideño.

Además de Barça (22 puntos, un partido menos), los siguientes dos o tres al término de la primera vuelta se clasificarán para la Copa de España. En esa pelea siguen Logroño (19 puntos), Torrelavega (18), Irudek Bidasoa Irun (17), Granollers (16), Atlético Valladolid (15) y Ademar León (12). Las opciones de los ademristas son pocas, pero tienen un partido menos que el resto. Logroño y Torrelavega aún deben medirse al Barça y clave se antoja la visita del equipo amarillo al Granollers, el miércoles de la próxima semana.

El Irudek Bidasoa Irun ha encadenado, por primera vez esta temporada, tres victorias consecutivas. Su anterior mejor racha era de cuatro victorias y un empate, en las cinco primeras jornadas.

Ahora ha activado una nueva racha, que puede prolongar, gracias al 32-36 cosechado en su visita al Villa de Aranda, que fue por delante casi todo el primer tiempo, llegando al descanso con 19-16. Su última ventaja fue el 28-27 y también empató, 32-32, a menos de cinco minutos. Pero el conjunto irundarra fue de menos a más y se mostró más certero en el tramo final del partido, logrando el triunfo e igualando su mejor registro anotador de esta liga. Había metido el mismo número de goles en la segunda jornada en la visita al Puente Genil, 30-36.

Enhorabuena y agradecimiento

Tras el encuentro, Alex Mozas enfatizó su «enhorabuena a mis jugadores, que hicieron un esfuerzo increíble después de venir de jugar en Flensburg, un viaje largo, de no poder prácticamente entrenar. Venir a este campo y llevarse los dos puntos tiene mérito». Aprovechó para felicitar también al Villa de Aranda, «que estuvo con una intensidad impresionante, pensando siempre que podía ganar». El madrileño estimaba que «podría haber ganado a cualquiera de los dos equipos. Al final algún detalle en las últimas acciones del partido nos benefició y pudimos levarnos los puntos».

Igualmente, Mozas aprovechó para repartir agradecimientos. «La semana pasada lo dije con el gran trabajo del cuerpo médico, fisio y preparador físico y esta vez le doy el mérito a Javi (Campo), mi segundo, que me propuso hacer el cambio a defensa 5-1 y funcionó muy bien, ahí conseguimos hacer un parcial con Piotr (Mielczarski) de avanzado».

Los puntos de este partido «a nosotros nos valen mucho, muchísimo. Creo que en Aranda van a perder equipos y nosotros con estos dos puntos seguimos con el objetivo de acabar la primera vuelta con el máximo número de puntos posible. Era un partido que habíamos marcado en rojo».

Reconoció Mozas que «nuestro 6-0 no funcionó tan bien, también por mérito de Aranda, que en el lanzamiento exterior estuvieron muy finos. Y la importancia de cada pérdida. Porque somos un equipo que pierde pocos balones pero en la segunda parte tuvimos 3-4 pérdidas que el equipo rival aprovechó bien».