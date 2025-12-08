Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La defensa amarilla concedió 19 goles en el primer tiempo y rectificó en el segundo, con 13 encajados. DE LA HERA

Irun

El Irudek Bidasoa Irun enlaza por primera vez en esta liga tres victorias seguidas

Los irundarras llegaron por debajo al descanso en Aranda (19-16) y voltearon el partido en la segunda parte (32-36)

Iñigo Aristizabal

Irun

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:16

Comenta

Salvo Logroño y Ademar, que empataron en la cancha riojana, los equipos situados entre los siete primeros de la tabla de la Liga Asobal ... ganaron sus partidos, por lo que casi no cambia la clasificación, a tres jornadas del parón navideño.

