Eguzki ve intereses ganaderos tras los últimos incendios 00:22 El incendio en el monte Jaizkibel. / Arizmendi El incendio de Jaizkibel calcinó 12 hectáreas de bosque, pastos y monte bajo EL DIARIO VASCO Jueves, 28 febrero 2019, 14:22

La asociación ecologista Eguzki ve «los intereses de aquellos ganaderos que creen que el monte es suyo y solo suyo», tras los incendios forestales declarados en los últimos días en distintos puntos de la cornisa cantábrica, entre ellos Gipuzkoa.

«Algunos pueden pensar que es consecuencia exclusiva de la meteorología de este seco mes de febrero pero no, desgraciadamente no son la escasez de precipitaciones ni el viento sur los desencadenantes de estos incendios«, señala Eguzki en una nota en la que no aprecia «ningún factor de casualidad» en los fuegos.

«Es simplemente que los que tienen intereses en utilizar esas zonas para su 'ganado-ganancia', aprovechan la climatología para quemar el monte. Aunque a veces se les va la mano«, denuncia este colectivo en su comunicado.

En su opinión, estas personas, «pretenden obtener beneficios para sus rebaños» practicando una «tecnología neolítica» e «importándoles poco o casi nada, el medio ambiente, la biodiversidad, el cambio climático y la salud de los ciudadanos».

Por estos motivos, Eguzki insta a la Diputación de Gipuzkoa a que «prohíba el pastoreo en aquellos terrenos públicos en los que se produzcan incendios que precisen de la actuación de los bomberos, como mínimo, durante los cinco años siguientes» al siniestro.

Asimismo, demanda al Gobierno Vasco que «intensifique y mejore los protocolos de investigación ante estos incendios» porque «son muy pocos los casos en los que se da con los autores y pocas también las dotaciones para investigar y evitar los delitos ambientales».

La asociación ecologista Eguzki reclama también a los distintos ayuntamientos y mancomunidades que «establezcan protocolos de actuación e información a la población para cuando se produzcan episodios de contaminación del aire».

Incendio de Jaizkibel

Por otra parte, el incendio declarado este pasado miércoles en el monte Jaizkibel, entre las localidades de Pasaia y Hondarribia, calcinó unas doce hectáreas de bosque, pastos y monte bajo, han informado a Efe fuentes de la Diputación de Gipuzkoa.

Según fuentes de los bomberos, las llamas se iniciaron sobre las 16.30 horas en cuatro puntos distintos, separados por una distancia de cerca de un kilómetro entre cada uno, y las labores se vieron dificultadas por el cambio del sentido del viento.

La cifra 3 focos tenía el incendio que se desató ayer por la tarde en el monte Jaizkibel, lo que lleva a considerar que fue intencionado. Por su parte, el fuego en Aralar tenía dos frentes, uno de ellos de un kilómetro de longitud.

Al lugar acudieron distintos recursos de los parques de bomberos de Irun, Zarautz, Tolosa y San Sebastián, que desplazaron al lugar una veintena de efectivos, así como siete camiones cisterna y varios vehículos ligeros, además de distintos recursos del cuerpo de guardas forestales de la Diputación. Miembros de la Ertzaintza cortaron la carretera de acceso al monte Jaizkibel debido a la proximidad de las llamas a esta vía.

Galería. El incendio de Jaizkibel, en imágenes. / Arizmendi

Sobre las 20.00 horas las unidades que trabajaban en el lugar consiguieron controlar el fuego que quedó extinguido definitivamente sobre las 21.30 horas, si bien un retén se quedó de guardia en prevención de que el fuego pudiera volver a reiniciarse.

00:14 Vídeo. Iñaki Aguirre

Además de este fuego, los bomberos también sofocaron el miércoles otro incendio forestal de monte bajo registrado en el barrio de Aginaga de Eibar, en el que han trabajaron efectivos de los parques de Gipuzkoa y de Bizkaia que lograron controlar las llamas sobre las 15.40 horas.

Asimismo, un tercer incendio, que se declaró el pasado martes en las proximidades del parque natural de Aralar, en la zona de Zabalegi de Amezketa calcinó unas 30 hectáreas de pastos de altura y matorrales, en un siniestro que la Diputación de Gipuzkoa considera que, «con todas las cautelas», podría haber sido provocado.