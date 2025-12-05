Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

Hondarribia-Bidasoa de Euskal Kopa el lunes a las 18.00 en Artaleku

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:27

El Irudek Bidasoa Irun jugará este lunes en Artaleku otro partido, pero lo hará como visitante ante su filial, Ilcapo Hondarribia, en la semifinal de la Euskal Kopa, a las 18.00.

Estos dos equipos ya se encontraron en la misma situación en mayo de 2022 en Hondartza y el mayor derrotó al pequeño por 30-52. Aquel día en el filial jugaron Julen Mujika (5 goles), Eneko Furundarena (3) y Gorka Nieto (1), ahora en el primer equipo.

Ilcapo Hondarribia ha llegado a la semifinal de la Euskal Kopa tras ganar 29-33 al Tolosa y caer 30-31 ante el Usurbil.

En cuanto a la liga, los hondarribitarras (séptimos, 12 puntos) visitarán hoy al Usurbil (décimotercero, seis, todos en casa).

diariovasco Hondarribia-Bidasoa de Euskal Kopa el lunes a las 18.00 en Artaleku