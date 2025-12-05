Hondarribia-Bidasoa de Euskal Kopa el lunes a las 18.00 en Artaleku

El Irudek Bidasoa Irun jugará este lunes en Artaleku otro partido, pero lo hará como visitante ante su filial, Ilcapo Hondarribia, en la semifinal de la Euskal Kopa, a las 18.00.

Estos dos equipos ya se encontraron en la misma situación en mayo de 2022 en Hondartza y el mayor derrotó al pequeño por 30-52. Aquel día en el filial jugaron Julen Mujika (5 goles), Eneko Furundarena (3) y Gorka Nieto (1), ahora en el primer equipo.

Ilcapo Hondarribia ha llegado a la semifinal de la Euskal Kopa tras ganar 29-33 al Tolosa y caer 30-31 ante el Usurbil.

En cuanto a la liga, los hondarribitarras (séptimos, 12 puntos) visitarán hoy al Usurbil (décimotercero, seis, todos en casa).