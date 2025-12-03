La experiencia inmersiva en las termas de Oiasso se incorpora a la agenda navideña

El Museo Oiasso, un año más, reforzará su programación de actividades durante la Navidad y, como novedad, incorpora la experiencia inmersiva a las termas ... a su agenda. Los sábados 20 y 27 de diciembre y 3 de enero se proponen visitas guiadas (11.00 en castellano, 12.30 en euskera) al yacimiento con el apoyo de gafas de realidad virtual. La entrada general tendrá un precio de 7 euros, y la reducida, de 5 euros.

En la programación navideña del museo no faltan los talleres dirigidos al público infantil, una de las citas habituales de estas fechas: 'Un paseo por las termas' se celebrará los días 26 de diciembre y el 2 de enero, de 11.00 a 13.00. Niños y niñas de 6 a 12 años podrán descubrir el yacimiento y realizar el pavimento de las termas o un pequeño mosaico. Arkeolab, el taller de arqueología autónomo dirigido al público familiar, se podrá realizar los días 20 y 27 de diciembre y el 3 de enero, de 10.00 a 13.30. El precio es de 5 euros e incluye la visita al museo.

También dirigido a familias con niños a partir de 8 años, el juego 'Las doce pruebas de Hércules', un juego que podrá realizarse durante cualquier visita al museo, al igual que 'El destino de Oiasso', si bien en este caso la actividad es para el público a partir de 15 años. En ambos casos, el coste de la actividad se incluye en la entrada al museo.

El concurso de pintura Oiassortu se celebrará el día 23 de diciembre de 10.00 a 13.30. La inscripción cuesta 5 euros y la propuesta, dirigida a niños y niñas de 8 a 16 años, consiste en dibujar la pieza que más les guste de cuantas se exhiben en Oiasso.

Todos los domingos entre el 7 de diciembre y el 4 de enero existe la opción de realizar el recorrido a la necrópolis de Santa Elena y completarlo con una visita por el museo. En este caso, la ruta es a las 11.00 en castellano y a las 12.30 en euskera, y el precio de la tarifa general es de 10 euros, 7 euros la reducida.

La programación se completa con el teatro 'Oiassonensis XVII' que se representará el 26 de diciembre, viernes, a las 19.00, con entrada gratuita. Además, hasta el 18 de enero permanece instalada en el museo la exposición '5 litros': este proyecto utiliza la realidad aumentada para transmitir conocimientos sobre salud urbana.