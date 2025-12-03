Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Visita con realidad virtual a las termas de Oiasso. LOBO ALTUNA

Irun

La experiencia inmersiva en las termas de Oiasso se incorpora a la agenda navideña

El museo ha organizado una programación que también incluye otras visitas, un teatro y talleres para el público infantil

Joana Ochoteco

Irun

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:29

Comenta

El Museo Oiasso, un año más, reforzará su programación de actividades durante la Navidad y, como novedad, incorpora la experiencia inmersiva a las termas ... a su agenda. Los sábados 20 y 27 de diciembre y 3 de enero se proponen visitas guiadas (11.00 en castellano, 12.30 en euskera) al yacimiento con el apoyo de gafas de realidad virtual. La entrada general tendrá un precio de 7 euros, y la reducida, de 5 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  4. 4

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  6. 6 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  7. 7

    Dentro del edificio okupado de la polémica
  8. 8 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  9. 9

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bilbao
  10. 10 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La experiencia inmersiva en las termas de Oiasso se incorpora a la agenda navideña

La experiencia inmersiva en las termas de Oiasso se incorpora a la agenda navideña