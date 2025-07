«Estar en el festival de Mérida nos reforzó la idea de que los Dies Oiassonis tienen una buena dimensión»

Iñigo Morondo IRUN. Viernes, 4 de julio 2025, 20:10 Comenta Compartir

La agrupación local Recreación Histórica Oiasso vio reconocido su buen hacer el pasado mes de mayo participando en el festival romano Emerita Lvdica, donde trasladaron sus legionarios de la Legio V y sus talleres de cerámica y cuero. Medio centenar de miembros viajaron a Mérida y con ellos fue también Juanjo Jiménez, director del Museo Oiasso.

«Nos propusieron que yo fuera con ellos, lo valoramos y nos pareció muy interesante. Habíamos estado en Tarraco Viva, el otro gran festival romano, pero no en Emerita Lvdica y quisimos ver cómo se organizaba, qué tipo de espectáculos y recreaciones llevan y contrastar todo el conjunto con lo que hacemos nosotros aquí».

La primera valoración que Jiménez hace de la experiencia es que «vimos cosas muy interesantes. Algunas de ellas las podemos importar, otras no tendría sentido hacerlo. Hablamos con algunos grupos de recreación para que puedan estar en los Dies Oiassonis el año que viene», porque, con un programa que se cierra a meses vista, para la edición de este año no había margen. «De todas formas, después de estar allí, he comprobado que los grupos que trabajan con atención al detalle, que hacen las cosas bien, que son rigurosos, se mueven por los grandes festivales de recreación y la mayoría los tenemos aquí. Lo que vi en Mérida refuerza nuestra idea de que los Dies Oiassonis han adquirido una buena dimensión».

Los Dies Oiassonis arrancan el miércoles con el teatro Ifigemia en el Amaia y se prolongarán hasta el próximo domingo

Una gran diferencia respecto al festival del municipio extremeño está «en el marco. Sus restos romanos son monumentales, patrimonio de la Unesco. Todo lo que haces en sitios como su anfiteatro, su templo de Diana o su circo luce increíble». Por condicionantes de su historia (Emerita Augusta la fundaron legionarios veteranos de las guerras cántabras), «allí lo militar, la legión, tiene un peso enorme. No tendría sentido hacer lo mismo en Oiasso donde apenas había presencia militar, que sepamos. Tenemos la suerte de contar con la Legio V de Oiasso para explicar cómo eran los uniformes y las dinámicas, pero grandes marchas militares no tendrían sentido. Sí me gustaría», apunta, «poder incorporar en algún momento alguna actividad nocturna. Allí hacen varias cosas apagando las farolas e iluminando el patrimonio, resulta espectacular. Aquí podríamos vincularlo a nuestro patrimonio, nuestros yacimientos. Tenemos algunas ideas para algún tipo de procesión, pero queremos consolidar la participación en la Navigium antes de emprender otros proyectos en esa línea».

Una gran diferencia con el festival de Mérida «está en el valor que nosotros le hemos dado a las representaciones teatrales y que se ha convertido en una característica de este festival, una singularidad. Ellos no lo hacen porque tienen su Festival Internacional de Teatro Clásico».

Otra diferencia notable es que en Mérida «este festival se ha convertido en la gran fiesta de la ciudad, junto con la Semana Santa. La gente se viste de romana y vive esos días de manera especial. Es verdad que nosotros aquí estamos intentando dar con la tecla para animar a la gente a vestir de romana esos días, pero no aspiramos a tanto. En Irun tenemos nuestras fiestas de San Pedro y San Marcial y no hay nada que vayamos a poder comparar con eso».