Irun

Cuádruple empate en el liderato antes de la visita del RZD Aragón

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:18

Comenta

El triunfo sobre la bocina del Real Unión en La Molineta y el resto de resultados de los equipos de la cabeza de la tabla han propiciado un cuádruple empate en lo más alto de la clasificación: Utebo, Sestao, Real Unión y Tudelano comparten liderato al término de la jornada 14 igualados a 27 puntos. El Gernika, con 24, ocupa el quinto puesto, el último de play-off.

El próximo encuentro del conjunto de Ramsés Gil será el domingo a las 17.00 ante el filial del Zaragoza, el RZD Aragón, en el que será el último partido del año en el Stadium Gal. Una semana después, el encuentro ante el Náxara en el peculiar campo de La Salera supondrá el cierre al presente año para los txuribeltz.

